Стали известны районы Новосибирска, где чаще жалуются на бродячих собак

За 2023 год в Новосибирском центре по проблемам домашних животных (МКУ «НЦПДЖ») поступило свыше 1,8 тысяч обращений о бродячих собаках в городе. Это на 21,7% меньше, чем в прошлом году. Об этом информируют в департаменте энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска.