Стали известны районы Новосибирска, где чаще жалуются на бродячих собак

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
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Большая часть жалоб поступала от жителей Октябрьского (383), Ленинского (370) и Кировского (221) районов. Из Дзержинского района поступило 177 обращений, из Калининского и Советского — соответственно 169 и 167 жалоб.
Жители Заельцовского района подали 123 жалобы, Первомайского — 122, пишет «РБК Новосибирск». Меньше всего сообщений пришло от жителей Центрального (57) и Железнодорожного (36) районов.
Напомним, что на нападения бродячих собак в 2023 году пожаловались более 945 новосибирцев в 2023 году. Кроме того, в результате отлова было поймано 718 собак и 100 кошек без владельцев.