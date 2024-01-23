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В каких районах собаки чаще нападали

Стали известны районы Новосибирска, где чаще жалуются на бродячих собак

23 января 2024, 03:51
Фото: Midjourney
В каких районах собаки чаще нападали
За 2023 год в Новосибирском центре по проблемам домашних животных (МКУ «НЦПДЖ») поступило свыше 1,8 тысяч обращений о бродячих собаках в городе. Это на 21,7% меньше, чем в прошлом году. Об этом информируют в департаменте энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска.

Большая часть жалоб поступала от жителей Октябрьского (383), Ленинского (370) и Кировского (221) районов. Из Дзержинского района поступило 177 обращений, из Калининского и Советского — соответственно 169 и 167 жалоб.

Жители Заельцовского района подали 123 жалобы, Первомайского — 122, пишет «РБК Новосибирск». Меньше всего сообщений пришло от жителей Центрального (57) и Железнодорожного (36) районов.

Напомним, что на нападения бродячих собак в 2023 году пожаловались более 945 новосибирцев в 2023 году. Кроме того, в результате отлова было поймано 718 собак и 100 кошек без владельцев.

На нападения бродячих собак в 2023 году пожаловались более 945 новосибирцев
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#Новосибирск#Животные#Мэрия#Районы#Эмилия Губарева#Жалобы#Бродячие собаки
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