В Новосибирске составили народный рейтинг самых худших райнов города

Третье место занял Октябрьский район с результатом 3,7 балла. Жители жалуются на плохое состояние дорог, проблемы с хулиганами, мусор и плохую уборку улиц. Большинство домов, по мнению некоторых пользователей, имеют внешний вид трущоб и должны быть снесены.