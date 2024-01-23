atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:30

Published Сегодня, 01:30

Modified Сегодня, 01:32

Updated Сегодня, 01:32

Какой район самый худший

В Новосибирске составили народный рейтинг самых худших райнов города

23 января 2024, 01:30
Фото: atas.info
Какой район самый худший
Рейтинг худших районов Новосибирска был составлен по оценкам пользователей сервиса 2ГИС.

Третье место занял Октябрьский район с результатом 3,7 балла. Жители жалуются на плохое состояние дорог, проблемы с хулиганами, мусор и плохую уборку улиц. Большинство домов, по мнению некоторых пользователей, имеют внешний вид трущоб и должны быть снесены.

Кировскому району было присвоено 3,6 балла. Людям не нравится общая разруха. В районе строятся новые дома, а дороги находятся в запустении.

Ленинский район был признан самым худшим с результатом 3,2 балла. Жители описывают эту территорию как ад с грязью, криминалом и постоянными пробками, окруженную серыми домами и пустырями, пишет «АиФ Новосибирск».

Результаты для остальных районов следующие: Дзержинский — 3,8 балла, Калининский — 3,9, Центральный — 3,9, Советский — 4,1, Заельцовский — 4,2, Железнодорожный — 4,4, Первомайский — 4,6.
Назван ТОП-5 худших продуктовых магазинов в Новосибирске по версии 2ГИС
Узнать подробнее
Читайте также:
Составлен ТОП худших заправок Новосибирска по рейтингу 2ГИССлужба безопасности Google Play насильно блокирует приложение 2ГИС у новосибирцевУдалить «вредоносное приложение» 2ГИС требуют от новосибирцев
#Город#Новосибирск#Рейтинг#Калининский район#Эмилия Губарева#Дзержинский район#2ГИС#Первомайский район#Центральный район#Октябрьский район#Заельцовский район#Железнодорожный район#Ленинский район#Советский район
Подпишитесь
«Они откровенно врали» — губернатор об УК в Новосибирске после коммунальных аварий
Вчера, 04:08
Музыкант из Новосибирска Slava Marlow едва не сгорел в отеле
Вчера, 09:07
Митя Фомин рассказал о плохих условиях жизни его 82-летней мамы в Новосибирске
Вчера, 01:17
Стало известно, когда гимназия № 10 в Новосибирске возобновит работу после пожара
Вчера, 04:17
«Будущий мэр» Новосибирска предложила понизить пенсии
Вчера, 05:04
Названо число убийств и изнасилований в Новосибирской области в 2023 году
21 января, 11:19