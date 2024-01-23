В Новосибирске составили народный рейтинг самых худших райнов города

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Published Сегодня, 01:30
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Третье место занял Октябрьский район с результатом 3,7 балла. Жители жалуются на плохое состояние дорог, проблемы с хулиганами, мусор и плохую уборку улиц. Большинство домов, по мнению некоторых пользователей, имеют внешний вид трущоб и должны быть снесены.
Кировскому району было присвоено 3,6 балла. Людям не нравится общая разруха. В районе строятся новые дома, а дороги находятся в запустении.
Ленинский район был признан самым худшим с результатом 3,2 балла. Жители описывают эту территорию как ад с грязью, криминалом и постоянными пробками, окруженную серыми домами и пустырями, пишет «АиФ Новосибирск».
Результаты для остальных районов следующие: Дзержинский — 3,8 балла, Калининский — 3,9, Центральный — 3,9, Советский — 4,1, Заельцовский — 4,2, Железнодорожный — 4,4, Первомайский — 4,6.