В Новосибирске стартовал арт-фестиваль имени Владимира Высоцкого

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
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Updated Сегодня, 06:16
В Новосибирске проходит шестой международный арт-фестиваль имени Владимир Высоцкого. Основные события развернутся в библиотеках города и области, а в целом в России к фестивальным мероприятиям подключилось более 110 библиотек, сообщил организатор фестиваля Андрей Ложкин в пресс-центре агентства ТАСС.
В рамках фестивальной программы, которая рассчитана до середины марта, пройдут концерты, поэтические вечера, литературно-музыкальные спектакли, в наукограде Кольцово проведут хоккейный турнир памяти Высоцкого, а на стадионе «Спартак» — шахматный турнир.
Звездным гостем фестиваля станет саксофонист Сергей Летов, старший брат легенды рока Егора Летова. Кроме того, впервые в программе фестиваля запланирован кулинарный мастер-класс.
«К нам приезжает известный кулинар из Москвы, шеф-повар Олег Ильин. И для детей в Новосибирском пищевом колледже он проведет мастер-класс и прочитает лекцию», — рассказал Андрей Ложкин.
Мероприятия в рамках фестиваля проходят в регионе с середины января. Официальное торжественное открытие приурочено к годовщине со дня рождения Владимира Высоцкого. 25 января гостей ждут в 18.00 в Новосибирской областной молодежной библиотеке.
Кульминацией фестиваля станет гала-концерт 28 января, в ходе которого пройдет вручение поэтической премии имени Владимира Высоцкого.
Полную программу фестиваля можно скачать по ссылке ниже.