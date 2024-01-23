В Новосибирске стартовал арт-фестиваль имени Владимира Высоцкого

В Новосибирске проходит шестой международный арт-фестиваль имени Владимир Высоцкого. Основные события развернутся в библиотеках города и области, а в целом в России к фестивальным мероприятиям подключилось более 110 библиотек, сообщил организатор фестиваля Андрей Ложкин в пресс-центре агентства ТАСС.