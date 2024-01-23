В Новосибирске стихи Высоцкого предложили включить в школьную программу

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Поэзия Владимира Высоцкого по значимости стоит в одном ряду с произведениями Пушкина и Лермонтова, заявил руководитель департамента молодежной политики Новосибирской области Сергей Федорчук. И достойна включения в обязательную программу среднего школьного образования.
«На мой взгляд, знать Высоцкого нужно так же, как мы сегодня изучаем в школах Пушкина, Лермонтова, и многих других поэтов. Как мы возвращаемся сегодня к поэзии Серебряного века — Блок, Ахматова. Высоцкий того же порядка человек», — сказал Федорчук в пресс-центре агентства ТАСС.
До сентября 2023 года Сергей Федорчук занимал пост главы министерства образования Новосибирской области.
«Высоцкий точно должен попасть в школьную программу», — поддержал экс-министра известный популяризатор творчества певца, глава наукограда Кольцово Николай Красников.
Красников напомнил о недавнем социологическом опросе россиян, где людям было предложено назвать самые значимые и популярные личности в истории России. По итогам Высоцкий занял одну из первых строк, наряду такими фигурами, как князь Александр Невский, Юрий Гагарин и Александр Пушкин.