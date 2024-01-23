В Новосибирске стихи Высоцкого предложили включить в школьную программу

Красников напомнил о недавнем социологическом опросе россиян, где людям было предложено назвать самые значимые и популярные личности в истории России. По итогам Высоцкий занял одну из первых строк, наряду такими фигурами, как князь Александр Невский, Юрий Гагарин и Александр Пушкин.