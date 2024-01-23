«Возня, цирк, балаган»: депутат Бурмистров о выборе нового мэра Новосибирска

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Александр Сергеевич, как вы думаете, почему мэру-коммунисту Анатолию Локтю не дали доработать весь срок полномочий? Мэр формально сам подал в отставку, но все наблюдатели убеждены, что его об этом попросили. За несколько месяцев до окончания полномочий никто не хочет уходить. Почему возникла нужда менять мэра досрочно?
Мое понимание, нужда простая — создать инфоповод, создать настроение. Выборы нового мэра Новосибирска по времени совпадают с выборами Президента РФ — в марте 2024 года. Под выборы нужно мобилизовать избирателей, дать какую-то надежду… Всем же хочется изменений. Любых. Разных. Чтобы верилось — что-то меняется.
Действующий президент России не меняется уже очень долго. А нужны какие-то изменения. Любая смена руководителя, который долго на своем посту, — а Анатолий Евгеньевич Локоть руководил городом почти десять лет, — создает новые ожидания, показывает, что власть способна к обновлению, к переменам. Таким образом, на территории Новосибирска создается благоприятный фон на выборах главы государства.
Если в других регионах будут открывать мосты, крупные инфраструктурные объекты, и это создаст обнадёживающий избирателей импульс, то у нас в Новосибирской области показывать особо нечего. Четвертого моста нет, объездную дорогу не сделали. Мое личное мнение, поэтому решили сделать такой фокус. Ничего здесь нет глубокого, мудрёного.
Нет очевидного кандидата в мэры на замену Локтю. Если был бы смысл поменять одного мэра на другого, мы знали бы, кто этот другой. Если для города лучше, чтобы мэром стал некто Сидоров — тогда этого Сидорова показали бы. Но нет этого Сидорова. Пока выходит, что других может быть несколько: то одна фамилия звучит, то другая, то третья.
Значит, это не хозяйственное решение.
Но ведь даже по официальным правилам отбора кандидатов на должность мэра Новосибирска конкурсная комиссия должна представить в горсовет не меньше двух персон?
Это балаган. Прямым текстом можно так говорить. Какие там выборы? Один кандидат будет заранее определен, как основной. В Совете депутатов города Новосибирска есть фракция большинства — «Единая Россия», которая голосует единогласно. Будет фракционное решение, остальное не имеет никакого смысла.
По текущим реалиям и законодательству вертикаль власти вправе брать непосредственную ответственность за все. И за город Новосибирск в том числе — а раз так, пусть они ответственность берут, пусть несут. Какие-то декоративные процедуры возможны. Но что это меняет?
Горсовет Новосибирска успеет до 17 марта — дня выборов Президента РФ? Ближайшая сессия горсовета 14 февраля, а чтобы провести по регламенту все процедуры определения нового мэра требуется время.
Не имеет значения — на две недели раньше это будет сделано или на две недели позже. Мое мнение, главная задумка, чтобы в момент голосования 15–17 марта у людей было ощущение, что что-то может меняться. Если новый мэр Новосибирска к этому моменту уже две недели будет у власти или ещё не будет назначен — не важно.
Задача: создать краткосрочный импульс для полуторамиллионного города. Не нашли другого способа электорально взбодрить мегаполис.
Потому что глобального показать нечего.
А какие кандидатуры на должность мэра обсуждаются в политических кругах Новосибирска?
Депутаты обсуждают тех же кандидатов, что и телеграм-каналы. Обсуждаются Вячеслав Ярманов (Председатель Совета депутатов Маслянинского района, бывший замгубернатора по развитию сельских территорий. — прим.ред.), Максим Кудрявцев (Замгубернатора Новосибирской области, экс-депутат Госдумы РФ) и врио мэра Новосибирска Олег Клемешов.
С Клемешовым всё понятно: хозяйственник, первый зам мэра, врио мэра, ранее возглавлял самый большой — Ленинский район Новосибирска.
Он, очевидно, на голову квалифицированнее и сильнее других людей, которых называют. Но есть сложность: непонятно, как его избрание вписалось бы в логику обновления, в предвыборную историю? Если мое понимание верное и перед выборами городу просто хотят дать правильный импульс, информационный повод, как в общую концепцию впишется назначение человека, работавшего первым замом в старой команде?
В Новосибирске долго был «мэр-хозяйственник» Владимир Городецкий при «губернаторе-политике» Викторе Толоконском. Непубличный мэр-хозяйственник Клемешов не создает губернатору Андрею Травникову риска вырастить себе потенциального конкурента. Можно ли считать Клемешова «Городецким №2»?
Не могу сравнить. Городецкий для меня — другая эпоха, у меня с ним лично не было повода общаться, кроме как протестовать против концессий, навязываемых в его бытность уже губернатором. Олег Петрович Клемешов понимает, о чем он говорит — в разрезе конкретных улиц, объектов и проблем. Это уже немало. Первый мой опыт общения с ним был в 2015 году как с главой Ленинского района. Я обратился по поводу проблемной крыши дома по адресу Киевская, 2.
Он по памяти помнил, как эта крыша выглядит, какая площадь, над каким подъездом нависает аварийная плита, что о ней писало МЧС, в чем состоит проблема.
Почему называют Ярманова и Кудрявцева? Например, Ярманов много лет занимается сельским Маслянинским районом.
Называют, потому что есть какие-то утечки. У кого-то возникла мысль, что «этот был бы удобен», и его называют. Нет достоверной информации, что человека рассматривают, как кандидата в мэры. Просто назвали, и начинают обсуждать, фамилия начинает крутиться везде и всюду.
Но должна быть какая-то причина, чтобы назвать?
Какая-то группа влияния его поддерживает — вот и вся причина. Некая группа влияния хочет, чтобы этот человек был главой, его называют, после этого все начинают обсуждать. Кому-то удобен, кому-то понятен…
Пока это всё домыслы. Непонятно, кто там с кем договорился в итоге, кому присягнул, какие обязательства взял, кто в какой кабинет зашел — идет такая возня. Дальше предстоит процедура, по сути, цирк. Какие-то комиссии непонятные, фиктивные публичные мероприятия. Несерьезно даже про это говорить.
Но если мы говорим о влиянии Москвы — понятна фамилия Кудрявцев. Бывший депутат Госдумы, руководитель представительства в Москве. Он может иметь определенные связи на федеральном уровне… А Ярманов — местный из района. Зачем Москве его продвигать? Не подходит по этой логике…
Изначально вся эта история — моё личное мнение — была не такая. Не было такого, что какой-то центр силы в Москве захотел поставить своего мэра в Новосибирске и с этого все началось. Думаю, было иначе. В предвыборном штабе просто перебирали крупные города РФ, где что придумать: давайте здесь мост откроем, в Казани саммит БРИКС проведем, а здесь — что здесь? Здесь ничего, ну, может, тогда мэра давайте уберем?
Ну, а дальше начинаются договоренности под эту ситуацию: кто-то в какой-то кабинет заходит, идет кулуарный процесс, который потом будет легитимизирован голосованием на сессии горсовета.
Захотят поставить, как в Томске — вице-мэра Омска, ну, значит, его легализуют. Захотят поставить военного из Костромы — значит, его легализуют.
Моя личная оценка — местное сообщество на уровне горсовета будет готово блокировать те решения, которые будут спущены сверху, лишь совсем в исключительных случаях. Потому что подобная блокировка дорого обойдётся каждому персонально.
Давайте попробуем рассуждать иначе? Почему, например, не Дмитрий Асанцев — председатель горсовета, у которого немалая группа поддержки среди депутатов? Или, почему не Владимир Знатков? Сейчас он — первый зампредседателя правительства области, на выборах 2014 года боролся за пост мэра с Локтем. Был вице-мэром, знает городское хозяйство, понятен для губернатора. Почему не они?
Всё хуже, чем вам кажется. Не то, что сидят депутаты и думают: а вот тот или другой? Есть элитные какие-то группы, которые сейчас ездят в Москву, между собой встречаются, договариваются, вырабатывают какой-то консенсус, который будет нагружать обязательствами будущего главу. Создаются обязательства перед другими группами влияния, если кандидат к ней не принадлежит.
Потом фамилия кандидата спускается депутатам горсовета, фракция большинства единогласно его утверждает. Остальные уже ни на что влиять не смогут. Решение не снизу идет, от горсовета в этой истории реально мало что зависит, вот, собственно, и всё. Поэтому и не звучат фамилии, никакие.
К тому же у Знаткова много других полномочий, которые он исполняет на уровне правительства региона. У него колоссальная власть внутри Новосибирской области — станет ли она больше, если он перейдет из правительства в муниципалитет? — не уверен. Я не знаю, где Знатков нужнее губернатору: на своем нынешнем месте, или на посту мэра Новосибирска. Надо ли самому Знаткову такое публичное внимание к себе или нет?..
Всё решается в закрытых кабинетах, и пока они не договорились. Потом они договорятся и назовут фамилию.
Перефразирую: есть сомнения, что у Знаткова существует мотивация стать мэром, потому что у него уже сейчас пост покруче? Но может быть есть другой человек, у которого есть мотивация? На последней сессии горсовета вы участвовали в громкой дискуссии, и ставили под сомнение победу на довыборах двух депутатов…
Да, дискуссия была очень интересная. И она будет продолжаться.
Потому что речь идет о том, что город Новосибирск, по сути, захватывает одна строительная организация и одна группа влияния, которая вероломно прёт, абсолютно не стесняясь.
Тема прошедших выборов незакончена. Мое мнение, они были сфальсифицированы, для Новосибирска это нехарактерно. Факты, которые есть, будут опубличены, события будут развиваться. Если и на муниципальном уровне выборы начинают «рисовать» — добром это не кончится.
Правильно понимаю, что новые депутаты горсовета, которые победили в двух округах на довыборах, связаны с депутатом Госдумы РФ Дмитрием Савельевым?
У меня есть многочисленные свидетельства, где они таким образом презентуются. Например, если округ заклеен плакатами, где это черным по белому написано… Или рекламный пакет — на одной стороне одна фамилия, на другой — вторая. Ясно же, что не просто так. Городская политика вот здесь идет, в этих округах, в этих дворах, где одна команда просто выдавливает другую. Если б вы прогулялись по округу депутата-«единоросса» Бондаренко Сергея Валентиновича, вы бы увидели, что округ перед Новым годом был заклеен плакатами некоего гражданина, который тоже представлен в статусе помощника депутата Госдумы.
Помощника депутата Госдумы Савельева?
Да. Я не запрашивал документы, устроены ли они в отделе кадров, но я вижу публичные проявления. Я вижу плакаты, вижу, что раздаются подарки, собирается контактная база избирателей, и так далее. Уже не важно, какая партия — Единая Россия, ЛДПР, еще какие-то. Я вижу, что они пытаются выдавить всех. Разрастаются как паутина. Для чего? Мое мнение, оценка, чтобы определенные люди могли хорошо заработать на манипуляциях с земельными участками и строительстве на них. Кусок земли в Первомайском районе, на улице Узорная, когда его занимала военная база, почти ничего не стоил. Как только у него меняется назначение [разрешается строительство жилья — прим.ред.], он докапитализируется на сотни миллионов рублей. Просто одним решением. Вот, вокруг чего идет борьба.
Любого мэра эти ребята будут поддушивать, потому что ресурс есть: почти большинство [в Совете депутатов — прим.ред.].
Но, если люди, по вашему мнению связанные с депутатом Савельевым, ведут такую борьбу за округа в городе и позиции в горсовете, почему бы самому Дмитрию Савельеву не выдвинуться в качестве кандидата в мэры? Ведь он — депутат Госдумы, человек, который имеет контакты в Москве. Савельев ездил на СВО, публиковались фото депутата в военной форме. Почему эксперты не рассматривают его в числе людей, которых могут предложить на пост мэра?
Я не слышал фамилию Савельева в этом качестве. Я думаю, что если она будет предложена, то, несмотря на требования фракционной дисциплины и всё, что угодно, голосование не состоится. Невозможно.
Я знаю минимум с десяток «единороссов», которые ни при каких обстоятельствах за такое решение не проголосуют. Это невозможно просто. Им проще на полгода уйти на больничный, чем за него проголосовать.
Нереально.
Негативное отношение к кандидатуре Савельева может быть не только среди депутатов КПРФ, но и среди «Единой России»?
Я вижу так.
Экстремально негативное. Критически негативное.
Что такое «Единая Россия», кто ее в Новосибирске формировал раньше? Вспомним прежних депутатов. Коваленко — главврач горбольницы, Шило — руководитель зоопарка, легенда городская. Были и другие интересные депутаты — Алексеев Владимир Владимирович — директор школы, где я учился. Все люди с каким-то видением города, своих отраслей, социальным капиталом, с уважением.
А теперь завозятся люди из Кузбасса или сельской местности, едва ли не автобусами завозят их сюда, расставляют по территориям, они начинают двигаться. Кто эти люди, почему они приехали и их расставили?
В качестве кого?
По всей логике действий, в качестве будущих кандидатов в депутаты. Когда все работают по одной методичке, многое становится ясно. Возможно, вы не видите, но я это вижу. Каждый из пятидесяти округов мне понятен. Примерно на половине округов выборные кампании уже активно ведутся.
Кандидаты приезжие?
В том числе приезжие.
Люди, для которых это избрание — не какая-то общественно-полезная нагрузка, а единственный в жизни социальный лифт.
Как я вижу, у них простой выбор: либо вы останетесь в своей безвыходной ситуации и доходом условно тридцать или даже двадцать тысяч рублей возможно до конца жизни, либо вам обозначат перспективу, со старта чуть добавят в зарплате и отправят раздавать бабушкам новогодние подарки, рассаду и прочее.
Набираете таким образом контактную базу людей, лично вам благодарных, постоянно с ними общаетесь, тащите на выборы — вот методика, она достаточно понятная и простая. На десятках округах по Новосибирску методика реализуется. Вне зависимости от того, кто там действующий депутат — «единоросс», представитель «Коалиции 2020» или КПРФ.
Как эти гастролеры могут участвовать в управлении Новосибирском? Какой у них опыт? Я говорю не про всех, но есть персонажи, по квалификации явно сомнительные. Почтальон — он раньше носил почту в деревне. Со всем уважением, достойный труд, только зарплата копеечная и света в конце тоннеля не видно.
А сейчас бедолагу перевезли в город, он носит рассаду, шоколадки и, как видно по действиям, готовится стать депутатом.
А глобально пока в его жизни ничего не изменилось — он раньше по квартирам носил почту, теперь носит подарки с наклейками фамилии своего «шефа» и своей.
Вы полагаете, что на следующих выборах городского совета часть кандидатов, так или иначе связанных с депутатом Савельевым, могут конкурировать с действующими депутатами?..
Да они уже сейчас конкурируют!
В том числе с кандидатами «Единой России»?
Да, в моем понимании уже сейчас, и тем более после выборов 2025 года безотносительно фракций в Совете депутатов города Новосибирска будут две силы: кто Савельеву присягнул, и кто нет.
Кому надо уже всё поняли: пока мы видим действие, но начинает расти и противодействие. Уверен, не допустить монополии удастся.