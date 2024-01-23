«Возня, цирк, балаган»: депутат Бурмистров о выборе нового мэра Новосибирска

Да. Я не запрашивал документы, устроены ли они в отделе кадров, но я вижу публичные проявления. Я вижу плакаты, вижу, что раздаются подарки, собирается контактная база избирателей, и так далее. Уже не важно, какая партия — Единая Россия, ЛДПР, еще какие-то. Я вижу, что они пытаются выдавить всех. Разрастаются как паутина. Для чего? Мое мнение, оценка, чтобы определенные люди могли хорошо заработать на манипуляциях с земельными участками и строительстве на них. Кусок земли в Первомайском районе, на улице Узорная, когда его занимала военная база, почти ничего не стоил. Как только у него меняется назначение [разрешается строительство жилья — прим.ред.], он докапитализируется на сотни миллионов рублей. Просто одним решением. Вот, вокруг чего идет борьба.