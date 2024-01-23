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Сибиряк заявлял о планируемом теракте

Взорвать ГЭС и открыть стрельбу из гранатометов грозился пьяный новосибирец

23 января 2024, 08:55
Фото: 1MI
Сибиряк заявлял о планируемом теракте
Мужчина угрожал взорвать гидроэлектростанцию и открыть стрельбу из гранатометов. В суд поступило уголовное дело в отношении новосибирца, который дважды давал ложную информацию о предполагаемом теракте. В 2023 году он заявил, что якобы собирается взорвать Парад Победы, а потом попытался атаковать ГЭС

Согласно данным Калининского районного суда, Владимир С. обвиняется в заведомо ложном сообщении о терроризме. Установлено, что 6 мая прошлого года он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, позвонил на номер экстренной службы и сообщил, что спрятал гранатометы под мостом в Новосибирске. Предположительно, он планировал использовать их для взрыва во время празднования 9 мая. Однако проверка полицией не подтвердила эти данные.

На этом он не остановился. 12 июля он снова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил на номер экстренной службы и объявил о своих планах взорвать Новосибирскую ГЭС. Однако и эта информация не подтвердилась. Общий ущерб, причиненный МВД, был оценен почти в 5000 рублей.

14 июля злоумышленника задержали и поместили в СИЗО. 22 января 2024 года его уголовное дело поступило в суд. Ему может грозить до восьми лет лишения свободы.

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#Новосибирск#Суд#Полиция#Уголовное дело#Теракт#Эмилия Губарева#Дело
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