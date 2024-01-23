Взорвать ГЭС и открыть стрельбу из гранатометов грозился пьяный новосибирец

Согласно данным Калининского районного суда, Владимир С. обвиняется в заведомо ложном сообщении о терроризме. Установлено, что 6 мая прошлого года он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, позвонил на номер экстренной службы и сообщил, что спрятал гранатометы под мостом в Новосибирске. Предположительно, он планировал использовать их для взрыва во время празднования 9 мая. Однако проверка полицией не подтвердила эти данные.