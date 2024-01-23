Зарисовки времен Великой Отечественной войны продают в Новосибирске за 100 тысяч

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
Modified Сегодня, 03:58
Updated Сегодня, 03:58
Продавец в объявлении предлагает купить зарисовки времен Великой Отечественной войны за 100 тысяч рублей. Цена относится к каждому маленькому наброску, который был сделан карандашом.
В общей сложности, имеется 11 рисунков, авторство которых неизвестно. Многие из этих работ датируются 1942 годом. В основном, среди рисунков есть пейзажи, а также портреты.
Напомним, ранее в Новосибирске продавали коллекцию самодельных масок. За нее просили несколько тысяч рублей.