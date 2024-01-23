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Published Сегодня, 03:56

Modified Сегодня, 03:58

Updated Сегодня, 03:58

Рисунки стоят 100 тысяч

Зарисовки времен Великой Отечественной войны продают в Новосибирске за 100 тысяч

23 января 2024, 03:56
Фото: Авито
Рисунки стоят 100 тысяч
Житель Новосибирска продает 11 зарисовок времен Великой Отечественной войны на одном из бесплатных сайтах.

Продавец в объявлении предлагает купить зарисовки времен Великой Отечественной войны за 100 тысяч рублей. Цена относится к каждому маленькому наброску, который был сделан карандашом.

В общей сложности, имеется 11 рисунков, авторство которых неизвестно. Многие из этих работ датируются 1942 годом. В основном, среди рисунков есть пейзажи, а также портреты.

Напомним, ранее в Новосибирске продавали коллекцию самодельных масок. За нее просили несколько тысяч рублей.

Коллекцию уродливых декоративных масок продают в Новосибирске
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#Новосибирск#Продажа#Эмилия Губарева#Великая Отечественная война
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