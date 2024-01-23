Зомби-вирусы: новосибирский ученый Чепурнов рассказал, насколько вероятна угроза

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Авторы научного исследования утверждают, что вирусы сохранили способность заражать одноклеточные организмы. С ними отчасти согласен вирусолог, руководитель лаборатории по изучению особо опасных инфекций ФИЦ ФТМ Александр Чепурнов.
«Я прочел статью и ознакомился со всеми представленными ссылками на работы ученых. Действительно, ученым удалось изолировать вирусы одного из простейших микроорганизмов. К сожалению, вирусы могут сохранять свою активность и после длительного нахождения в условиях вечной мерзлоты», — рассказал ученый BFM-Новосибирск.
При этом, по мнению вирусолога, делать окончательные выводы пока рано и для точной оценки угрозы нужны дальнейшие исследования. Бояться проектов на российском Севере не нужно.
«Вероятно, людям говорят, что у нас на Севере ничего не нужно делать — а то вдруг вирус выскочит. Но это полная ерунда! Люди живут, работают, копают бивни мамонтов. От этого никак не уйти», — заявил Александр Чепурнов.
Напомним, что новосибирский вирусолог рассказал о «болезни Х».