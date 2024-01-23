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Для оценки угрозы нужны дальнейшие исследования

Зомби-вирусы: новосибирский ученый Чепурнов рассказал, насколько вероятна угроза

23 января 2024, 14:27
Фото: iStock.com
Для оценки угрозы нужны дальнейшие исследования

Новосибирский вирусолог Чепурнов рассказал о вероятности появления зомби-вирусов

21 января в британской газете The Guardian была опубликована статья об арктических вирусах, находящихся в вечной мерзлоте Сибири. По мнению авторов, новые пандемии могут возникнуть из-за их внезапного «пробуждения».

Авторы научного исследования утверждают, что вирусы сохранили способность заражать одноклеточные организмы. С ними отчасти согласен вирусолог, руководитель лаборатории по изучению особо опасных инфекций ФИЦ ФТМ Александр Чепурнов.

«Я прочел статью и ознакомился со всеми представленными ссылками на работы ученых. Действительно, ученым удалось изолировать вирусы одного из простейших микроорганизмов. К сожалению, вирусы могут сохранять свою активность и после длительного нахождения в условиях вечной мерзлоты», — рассказал ученый BFM-Новосибирск.
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При этом, по мнению вирусолога, делать окончательные выводы пока рано и для точной оценки угрозы нужны дальнейшие исследования. Бояться проектов на российском Севере не нужно.

«Вероятно, людям говорят, что у нас на Севере ничего не нужно делать — а то вдруг вирус выскочит. Но это полная ерунда! Люди живут, работают, копают бивни мамонтов. От этого никак не уйти», — заявил Александр Чепурнов.

Напомним, что новосибирский вирусолог рассказал о «болезни Х».

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#Общество#Происшествия#Наука#Новосибирск#Особо опасные инфекции#Ученый#Александр Ляхов#Вирусы#Исследование
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