Более 45 аварийных участков дорог нашли в Новосибирской области

В 2023 году в результате дорожно-транспортных происшествий в Новосибирской области погибли 279 человек. Всего произошло более 2,6 тысячи аварий. Это число на 22,5% больше, чем в предыдущем году. Основная причина аварий — столкновения машин или наезды автомобилей на пешеходов.