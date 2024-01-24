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Posted Сегодня, 03:54

Published Сегодня, 03:54

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Люди попадают в аварии

Более 45 аварийных участков дорог нашли в Новосибирской области

24 января 2024, 03:54
Фото: Midjourney
Люди попадают в аварии

В Новосибирской области нашли 46 опасных участков дорог, где происходят ДТП

В Новосибирской области зафиксировано 46 опасных участков на дорогах, где чаще происходят ДТП.

46 опасных мест на дорогах Новосибирской области выявили в 2023 году, о чем сообщил временно исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства региона Игорь Миллер на заседании комитета Заксобрания НСО по транспортной, промышленной и информационной политике.

Шесть опасных участков расположены на федеральных трассах, еще три находятся на областных дорогах, а один участок находится в Искитиме. Оставшиеся 36 опасных мест расположены в Новосибирске.

В 2023 году в результате дорожно-транспортных происшествий в Новосибирской области погибли 279 человек. Всего произошло более 2,6 тысячи аварий. Это число на 22,5% больше, чем в предыдущем году. Основная причина аварий — столкновения машин или наезды автомобилей на пешеходов.

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