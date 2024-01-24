Брошенного фламинго спасли в Новосибирской области — его поселили в зоопарке

Как рассказали в Новосибирском зоопарке, к ним в ноябре 2023 года привезли брошенного фламинго. Его нашли в Колыванском районе. Обычно фламинго не живут и не мигрируют в Сибири, но иногда они попадают сюда во время перелета. Гнездовые колонии фламинго находятся в Казахстане, а на зиму они отправляются к Черному морю. Вероятно, птице что-то помешало продолжать свой путь и он отбился от стаи.