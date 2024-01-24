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Сейчас фламинго живет в хороших условиях

Брошенного фламинго спасли в Новосибирской области — его поселили в зоопарке

24 января 2024, 03:38
Фото: Новосибирский зоопарк/ВКонтакте
Сейчас фламинго живет в хороших условиях

Брошенного фламинго спасли в Новосибирской области

Розовый фламинго был найден на территории Новосибирской области: его спасли и поместили в зоопарк.

Как рассказали в Новосибирском зоопарке, к ним в ноябре 2023 года привезли брошенного фламинго. Его нашли в Колыванском районе. Обычно фламинго не живут и не мигрируют в Сибири, но иногда они попадают сюда во время перелета. Гнездовые колонии фламинго находятся в Казахстане, а на зиму они отправляются к Черному морю. Вероятно, птице что-то помешало продолжать свой путь и он отбился от стаи.

Без помощи людей, фламинго мог погибнуть — уже было холодно, а сам он был сильно обезвожен. Ветеринары сделали все необходимое для его выздоровления. Зоопарк позаботился о комфортных условиях, чтобы уменьшить стресс от перемены обстановки. Теперь он находится вместе с другими фламинго в отдельном загоне.

Этому фламинго около 6 месяцев. У молодых птиц оперение серовато-белого цвета, а ноги и маховые перья темные. Он приобретет свой розовый оттенок через два года.

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