Буйный третьеклассник с ножом из Новосибирска заставил уволиться учительницу

На буйного третьеклассника обратили внимание даже Следственный комитет. Это стало возможным после декабрьского дебоша, когда Артем* начал душить детей, вырвал клок волос у учителя и поломал мебель. Успокоить его смогли только бойцы ГБР. Однако ни одна проверка не дала результатов, потому что ребенок по закону не подлежит уголовной ответственности, а родители представили на мальчика положительные характеристики.