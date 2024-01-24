Буйный третьеклассник с ножом из Новосибирска заставил уволиться учительницу

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Как сообщает Infopro54 со ссылкой на родителей учеников, женщина попросту испугалась возможной ответственности за его неадекватные поступки.
«Он просто ее вынудил уйти. Сказала, что не готова из-за Артема* в тюрьму сесть. А преподаватель был очень хороший, прекрасно знал детей и учил их с первого класса», — сетуют взрослые.
После ухода преподавателя мальчик не изменился в лучшую сторону. Недавно он якобы притащил в школу нож, а затем попытался задушить девочку. Другие преподаватели при этом, по мнению родителей, призывают молчать и не выносить сор из избы.
На буйного третьеклассника обратили внимание даже Следственный комитет. Это стало возможным после декабрьского дебоша, когда Артем* начал душить детей, вырвал клок волос у учителя и поломал мебель. Успокоить его смогли только бойцы ГБР. Однако ни одна проверка не дала результатов, потому что ребенок по закону не подлежит уголовной ответственности, а родители представили на мальчика положительные характеристики.
С точки зрения матери хулигана, ее сын якобы принимает превентивные меры защиты от буллинга. Тем временем одноклассники боятся учиться с Артемом* и неоднократно объявляли ему бойкот.
Напомним, что в школе №47 мог возникнуть буллинг со стороны детей мигрантов.
*имя школьника изменено.