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Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

Злобный ученик терроризирует класс

Буйный третьеклассник с ножом из Новосибирска заставил уволиться учительницу

24 января 2024, 10:01
Фото: Midjourney
Злобный ученик терроризирует класс

В Новосибирске учительница младших классов уволилась из-за драк третьеклассника

История с буйным третьеклассником Артемом* из школы №91 Новосибирска получила продолжение. Неадекватный школьник довел до нервного срыва и увольнения классную руководительницу.

Как сообщает Infopro54 со ссылкой на родителей учеников, женщина попросту испугалась возможной ответственности за его неадекватные поступки.

«Он просто ее вынудил уйти. Сказала, что не готова из-за Артема* в тюрьму сесть. А преподаватель был очень хороший, прекрасно знал детей и учил их с первого класса», — сетуют взрослые.

После ухода преподавателя мальчик не изменился в лучшую сторону. Недавно он якобы притащил в школу нож, а затем попытался задушить девочку. Другие преподаватели при этом, по мнению родителей, призывают молчать и не выносить сор из избы.

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На буйного третьеклассника обратили внимание даже Следственный комитет. Это стало возможным после декабрьского дебоша, когда Артем* начал душить детей, вырвал клок волос у учителя и поломал мебель. Успокоить его смогли только бойцы ГБР. Однако ни одна проверка не дала результатов, потому что ребенок по закону не подлежит уголовной ответственности, а родители представили на мальчика положительные характеристики.

С точки зрения матери хулигана, ее сын якобы принимает превентивные меры защиты от буллинга. Тем временем одноклассники боятся учиться с Артемом* и неоднократно объявляли ему бойкот.

Напомним, что в школе №47 мог возникнуть буллинг со стороны детей мигрантов.

*имя школьника изменено.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Школа#Школьники#Следственный комитет#Школьник#Александр Ляхов#Буллинг#Хулиганство
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