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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Этот стенд появился здесь еще в 1992 году

«Да здравствует то…» — знаменитый новосибирский лозунг возьмут под охрану

24 января 2024, 12:13
Фото: 2GIS
Этот стенд появился здесь еще в 1992 году
Худсовет Новосибирска рассмотрит возможность включения легендарного стенда в Кировском районе в реестр элементов монументально-декоративного оформления города

Стенд с лозунгом «Да здравствует то, благодаря чему мы — несмотря ни на что», расположенный на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска, собираются включить в муниципальный реестр элементов монументально-декоративного оформления. Об этом корреспонденту Atas.Info сообщила депутат горсовета Светлана Каверзина.

«Это значит, что муниципалитет будет заботиться о состоянии этого лозунга. Мы вообще хотели сделать его объектом культурного наследия, но он слишком молодой, не прошел по возрасту», — пояснила Каверзина.

Ранее стало известно, что земельный участок, примыкающий к месту размещения стенда с лозунгом, намерена взять в аренду коммерческая структура. Для этого предполагалось изменить его предназначение с зоны озеленения на зону отдыха и оздоровления, предполагает возможность строительства кафе, ресторанов и даже гостиниц.

«Чтобы защитить наш легендарный лозунг, пришлось написать соответствующее обращение в департамент культуры, спорта и молодежной политики. И вот Терешкова (глава ведомства, прим. ред.) подтвердила, что запущена процедура включения его в реестр», — рассказала муниципальный депутат.

В ответе Светлане Каверзиной за подписью Анны Терешковой говорится, что районная администрация уже составила акт о выявлении неучтенного монументального элемента и направила его в департамент. Далее, согласно регламенту, следует процедура общественного обсуждения, затем необходимо получить положительные заключения от строительного и транспортного департаментов мэрии.

С учетом времени, необходимого на соблюдение всех формальностей, предполагается, что городской Художественный совет рассмотрит вопрос о включении стенда в соответствующий реестр в марте текущего года.

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Стенд с шуточным лозунгом считается одной из достопримечательностей не только района, но всего города. Краевед Александр Матвеев выяснил, что появился лозунг в 1992 году. Ранее на этом же щите было написано «Да здравствует Великая Октябрьская Социалистическая революция, положившая новую эпоху в истории развития человечества!» Но со временем надпись поблекла и облупилась.

Занимавший в ту пору пост главы района Виктор Воронов предложил своему бывшему коллеге, экс- заведующему отделом пропаганды райкома КПСС Александру Станкову, обновить стенд какой-нибудь свежей фразой. По словам Станкова, именно то выражение, что нанесено на стенде сейчас, было очень популярно у работников райкома еще с 70-х годов. Его и решили нанести на щит при помощи наемных художников. Начинающий бизнесмен Станков оплатил их работу из своего кармана.

Авторство фразы «Да здравствует то, благодаря чему мы — несмотря ни на что» приписывают советскому писателю-сатирику Зиновию Паперному. Якобы, этими словами он закончил свой юбилейный вечер в Центральном Доме литераторов в 1969 году.

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