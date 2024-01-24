«Да здравствует то…» — знаменитый новосибирский лозунг возьмут под охрану

Занимавший в ту пору пост главы района Виктор Воронов предложил своему бывшему коллеге, экс- заведующему отделом пропаганды райкома КПСС Александру Станкову, обновить стенд какой-нибудь свежей фразой. По словам Станкова, именно то выражение, что нанесено на стенде сейчас, было очень популярно у работников райкома еще с 70-х годов. Его и решили нанести на щит при помощи наемных художников. Начинающий бизнесмен Станков оплатил их работу из своего кармана.