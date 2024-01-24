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Published Сегодня, 08:59

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Дом стоит несколько миллионов

Дом с ретро-стилем продают в новосибирском Академгородке за 85 млн

24 января 2024, 08:59
Фото: n1.ru
Дом стоит несколько миллионов
В Академгородке в Новосибирске выставлен на продажу двухэтажный коттедж с ретро-атмосферой.

Цена этого дома составляет 85 миллионов рублей. Площадь коттеджа составляет 275 квадратных метров, а рядом с ним есть земельный участок размером в 10 соток.

Фото: n1.ru

Объявление о продаже было опубликовано 22 января. Этот коттедж расположен в Советском районе, где в прошлые годы строились дома для ученых.

Фото: n1.ru

Продавец уточнил, что эта недвижимость находится в самом престижном районе Академгородка. В коттедже присутствует классическая академическая обстановка с деревянной мебелью и спокойной цветовой гаммой.

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#Новосибирск#Академгородок#Продажа#Недвижимость#Дом#Эмилия Губарева#Коттедж#Советский район
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