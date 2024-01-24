Дом с ретро-стилем продают в новосибирском Академгородке за 85 млн

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Цена этого дома составляет 85 миллионов рублей. Площадь коттеджа составляет 275 квадратных метров, а рядом с ним есть земельный участок размером в 10 соток.
Объявление о продаже было опубликовано 22 января. Этот коттедж расположен в Советском районе, где в прошлые годы строились дома для ученых.
Продавец уточнил, что эта недвижимость находится в самом престижном районе Академгородка. В коттедже присутствует классическая академическая обстановка с деревянной мебелью и спокойной цветовой гаммой.