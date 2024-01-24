Электричество отключили на левом берегу Новосибирска

Posted Сегодня, 01:23
Published Сегодня, 01:23
Modified Сегодня, 01:25
Updated Сегодня, 01:25
В ночь с 23 на 24 января произошло аварийное отключение электричества в Кировском районе. Под отключения попали десятки домов, в том числе на Северо-Чемском, Панораме и Бугринской роще.
«Сначала отопление отключили, теперь электричество. Света нет от Северо-Чемского до Бугринки», — рассказала Atas.info читательница Ксения.
В соцсетях новосибирцы пишут, что света также не было на улицах Немировича-Данченко, Тульская, Беловежская, Чемская, Сибиряков-Гвардейцев. Однако электричество вернули в два часа ночи.
По данным муниципального портала, аварийных отключений не было вообще. Была информация только об отключении электроснабжения с 16:00 до 19:00 часов на улицах Чигорина и Оловозаводская.