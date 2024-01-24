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Posted Сегодня, 01:23

Published Сегодня, 01:23

Modified Сегодня, 01:25

Updated Сегодня, 01:25

Сейчас свет уже дали

Электричество отключили на левом берегу Новосибирска

24 января 2024, 01:23
Фото: 1MI
Сейчас свет уже дали
В Новосибирске произошло аварийное отключение электричества на нескольких улицах левого берега.

В ночь с 23 на 24 января произошло аварийное отключение электричества в Кировском районе. Под отключения попали десятки домов, в том числе на Северо-Чемском, Панораме и Бугринской роще.

«Сначала отопление отключили, теперь электричество. Света нет от Северо-Чемского до Бугринки», — рассказала Atas.info читательница Ксения.

В соцсетях новосибирцы пишут, что света также не было на улицах Немировича-Данченко, Тульская, Беловежская, Чемская, Сибиряков-Гвардейцев. Однако электричество вернули в два часа ночи.

Нет света
Видео: Типичный Кировский | Новосибирск

По данным муниципального портала, аварийных отключений не было вообще. Была информация только об отключении электроснабжения с 16:00 до 19:00 часов на улицах Чигорина и Оловозаводская.

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#Видео#Новосибирск#Авария#Электричество#Эмилия Губарева#Кировский район#Свет
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