ФОМС: В новых российских регионах выдали более 3 млн полисов ОМС

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
По словам председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Ильи Баланина, в новых субъектах Российской Федерации территориальные фонды ОМС заработали с декабря 2022 года, пишет ТАСС.
При этом он добавил, что Федеральный фонд и территориальные фонды из других субъектов РФ продолжают оказывать новым регионам необходимую поддержку в организации системы ОМС.
Так, по состоянию на январь текущего года полис ОМС оформили более 1,5 млн жителей ДНР, а в ЛНР — около 1,1 млн человек, в Запорожской области — 400 тыс. человек, в Херсонской — 250 тыс. человек.
Те жители, которые еще успели оформить полис обязательного медицинского страхования, могут подать соответствующее заявление как в офисах территориальных фондов новых регионов, так и в личном кабинете на портале «Госуслуги».
ФОМС является одним из государственных внебюджетных фондов. Организация была создана 24 февраля 1993 года для финансирования медицинского обслуживания граждан РФ.