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ФОМС: В новых российских регионах выдали более 3 млн полисов ОМС

ФОМС: В новых российских регионах выдали более 3 млн полисов ОМС

24 января 2024, 09:37
Фото: 1MI
По данным на начало января 2024 года, свыше 3,2 млн человек, проживающих в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях получили полисы обязательного медицинского страхования.

По словам председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Ильи Баланина, в новых субъектах Российской Федерации территориальные фонды ОМС заработали с декабря 2022 года, пишет ТАСС.

При этом он добавил, что Федеральный фонд и территориальные фонды из других субъектов РФ продолжают оказывать новым регионам необходимую поддержку в организации системы ОМС.

Так, по состоянию на январь текущего года полис ОМС оформили более 1,5 млн жителей ДНР, а в ЛНР — около 1,1 млн человек, в Запорожской области — 400 тыс. человек, в Херсонской — 250 тыс. человек.

Те жители, которые еще успели оформить полис обязательного медицинского страхования, могут подать соответствующее заявление как в офисах территориальных фондов новых регионов, так и в личном кабинете на портале «Госуслуги».

ФОМС является одним из государственных внебюджетных фондов. Организация была создана 24 февраля 1993 года для финансирования медицинского обслуживания граждан РФ.

#Общество
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