Гражданка Германии ищет своего отца в Новосибирской области — они не виделись 25 лет

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
По последней информации, мужчина проживает в Новосибирской области.
Я родилась в Кемеровской области. В конце 80-х моя семья переехала в Украину в Днепропетровскую область. А в конце 90-х отец вернулся на родину. Вот тогда я видела его в последний раз, — рассказала Atas.info Аида.
После отъезда отец общался с дочерью по телефону, последний разговор состоялся 15 лет назад, когда Аида жила в Харькове.
Девушка сожалеет, что не запомнила название населенного пункта, где жил отец.
Знаю только то, что он проживает в какой-то деревне Бортки Новосибирской области. Но на карте такой деревни я не нашла. Возможно, ошибочно запомнила название населенного пункта. Еще я знаю, что отец второй раз женился, в начале 2000-х у него родился сын Марат, — говорит Аида.
Аида упомянула о других родственниках отца.
Так же знаю, что у папы есть сестра (кажется, Галя), она тоже жила в Новосибирской области, у нее есть дети, знаю только о двух дочках — Наиле и Ринате. Сейчас им должно быть 35-45 лет.
Если вы знакомы с Наилем Гайнутдиновым или вам известна какая-либо информация о нем — напишите на почту редакции info@atas.info, мы передадим сообщения Аиде.