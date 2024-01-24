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Published Сегодня, 05:14

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Updated Сегодня, 05:19

Гражданка Германии ищет своего отца в Новосибирской области

Гражданка Германии ищет своего отца в Новосибирской области — они не виделись 25 лет

24 января 2024, 05:14
Фото: РИА «Восток-Медиа»

Гражданка Германии ищет своего отца в Новосибирской области

Гражданка Германии Аида Гайнутдинова ищет своего отца Наиля Гайнутдинова 1959 года рождения. Дочь не видела его 25 лет.

По последней информации, мужчина проживает в Новосибирской области.

Я родилась в Кемеровской области. В конце 80-х моя семья переехала в Украину в Днепропетровскую область. А в конце 90-х отец вернулся на родину. Вот тогда я видела его в последний раз, — рассказала Atas.info Аида.

После отъезда отец общался с дочерью по телефону, последний разговор состоялся 15 лет назад, когда Аида жила в Харькове.

Аида Гайнутдинова ищет своего отца Наиля ГайнутдиноваАида Гайнутдинова ищет своего отца Наиля Гайнутдинова
Аида Гайнутдинова ищет своего отца Наиля Гайнутдинова
Фото: Предоставлено Аидой Гайнутдиновой

Девушка сожалеет, что не запомнила название населенного пункта, где жил отец.

Знаю только то, что он проживает в какой-то деревне Бортки Новосибирской области. Но на карте такой деревни я не нашла. Возможно, ошибочно запомнила название населенного пункта. Еще я знаю, что отец второй раз женился, в начале 2000-х у него родился сын Марат, — говорит Аида.

Аида упомянула о других родственниках отца.

Так же знаю, что у папы есть сестра (кажется, Галя), она тоже жила в Новосибирской области, у нее есть дети, знаю только о двух дочках — Наиле и Ринате. Сейчас им должно быть 35-45 лет.

Если вы знакомы с Наилем Гайнутдиновым или вам известна какая-либо информация о нем — напишите на почту редакции info@atas.info, мы передадим сообщения Аиде.

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