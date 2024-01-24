Конкурс на должность мэра Новосибирска — когда его объявят

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Как рассказал РБК-Новосибирск председатель комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Андрей Гудовский, заседание горсовета депутатов предварительно назначено на 14 февраля.
«Думаю, что тогда объявим конкурс», — заявил Андрей Гудовский.
Согласно одобренной горсоветом процедуре, конкурс будет осуществляться в два этапа. Сначала кандидаты пройдут письменное тестирование, после этого состоится собеседование и презентация программы по развитию города. По итогам конкурса необходимо представить не менее двух кандидатов.
Об отставке мэра Новосибирска Анатолия Локтя стало известно 28 декабря 2023 года. Официально полномочия новосибирского градоначальника истекают 24 января. За это время в городе произошло немало инцидентов.