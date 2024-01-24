Конкурс на должность мэра Новосибирска — когда его объявят

Согласно одобренной горсоветом процедуре, конкурс будет осуществляться в два этапа. Сначала кандидаты пройдут письменное тестирование, после этого состоится собеседование и презентация программы по развитию города. По итогам конкурса необходимо представить не менее двух кандидатов.