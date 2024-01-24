Корпорация МСП оказывает поддержку российским производителям модных брендов

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Уточним, что речь идет о производителях одежды, обуви, аксессуаров и косметики в России.
Спецпроект «МСП шьет» помогает в сбыте товаров на интернет-ресурсах и в офлайн-точках, которые пользуются популярностью у россиян. Участникам предлагается сопровождение по программам господдержки. Например, речь идет таких мерах, как льготное кредитование, возможность взять в лизинг оборудование на льготных условиях, предоставление возможности проходить специальные акселерационные программы, помощь с обеспечением по кредитам. Предпринимателям, желающим стать участниками проекта, нужно подать соответствующую заявку через цифровую платформу МСП.РФ, пишет tass.ru.
В рамках проекта планируется проведение отбора участников, продукция которых будет размещена на льготных условиях в офлайн-магазинах. Универмаг «ТЕЛЕГРАФ» в Москве стал первым партнером спецпроекта. На прилавках этого магазина уже размещены пять брендов одежды и косметики, произведенных российскими предприятиями из числа МСП. Уточним, что такой отбор будет проводиться с периодичностью раз в три месяца.
Чтобы товары российских МСП-компаний были востребованы, а отечественные бренды замещали иностранные, необходимо помогать производителям в продвижении их продукции. На этом заострил внимание генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. При этом он обозначил два ключевых направления для работы. Первое связано с помощью на рынках сбыта, где особенно важны маркетинг и упаковка. Здесь для компаний предусмотрено проведение бесплатных акселераторов по упаковке товаров, а также по настройке бизнес-процессов и каналов продаж. Второе направление касается обеспечения доступного финансирования, чтобы предприниматели могли развивать свой бизнес. В связи с этим участникам проекта будет предоставляться помощь в получении льготного кредитования, уточнил Исаевич.
Глава проекта «ТЕЛЕГРАФ», гендиректор универмага Trend Island Николай Константинов рассказал, что магазин создавался для того, чтобы стать мостом между производителями товаров модной индустрии и потребителями.
О готовности присоединиться к спецпроекту заявил и управляющий директор Ozon Сергей Беляков. Он пояснил, что развитие рынка электронной коммерции всегда сопровождается ростом количества продавцов, а также увеличением качественного ассортимента для миллионов граждан. В связи с этим поддержка МСП-предприятий является одним из приоритетов в работе площадки.