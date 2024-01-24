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Published Сегодня, 10:24

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Updated Сегодня, 10:24

Корпорация МСП оказывает поддержку российским производителям модных брендов

Корпорация МСП оказывает поддержку российским производителям модных брендов

24 января 2024, 10:24
Фото: 1MI
В Корпорации МСП рассказали о проекте по поддержке отечественных МСП-компаний по производству модных брендов, который уже реализуется в пилотном режиме.

Уточним, что речь идет о производителях одежды, обуви, аксессуаров и косметики в России.

Спецпроект «МСП шьет» помогает в сбыте товаров на интернет-ресурсах и в офлайн-точках, которые пользуются популярностью у россиян. Участникам предлагается сопровождение по программам господдержки. Например, речь идет таких мерах, как льготное кредитование, возможность взять в лизинг оборудование на льготных условиях, предоставление возможности проходить специальные акселерационные программы, помощь с обеспечением по кредитам. Предпринимателям, желающим стать участниками проекта, нужно подать соответствующую заявку через цифровую платформу МСП.РФ, пишет tass.ru.

В рамках проекта планируется проведение отбора участников, продукция которых будет размещена на льготных условиях в офлайн-магазинах. Универмаг «ТЕЛЕГРАФ» в Москве стал первым партнером спецпроекта. На прилавках этого магазина уже размещены пять брендов одежды и косметики, произведенных российскими предприятиями из числа МСП. Уточним, что такой отбор будет проводиться с периодичностью раз в три месяца.

Чтобы товары российских МСП-компаний были востребованы, а отечественные бренды замещали иностранные, необходимо помогать производителям в продвижении их продукции. На этом заострил внимание генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. При этом он обозначил два ключевых направления для работы. Первое связано с помощью на рынках сбыта, где особенно важны маркетинг и упаковка. Здесь для компаний предусмотрено проведение бесплатных акселераторов по упаковке товаров, а также по настройке бизнес-процессов и каналов продаж. Второе направление касается обеспечения доступного финансирования, чтобы предприниматели могли развивать свой бизнес. В связи с этим участникам проекта будет предоставляться помощь в получении льготного кредитования, уточнил Исаевич.

Глава проекта «ТЕЛЕГРАФ», гендиректор универмага Trend Island Николай Константинов рассказал, что магазин создавался для того, чтобы стать мостом между производителями товаров модной индустрии и потребителями.

О готовности присоединиться к спецпроекту заявил и управляющий директор Ozon Сергей Беляков. Он пояснил, что развитие рынка электронной коммерции всегда сопровождается ростом количества продавцов, а также увеличением качественного ассортимента для миллионов граждан. В связи с этим поддержка МСП-предприятий является одним из приоритетов в работе площадки.

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