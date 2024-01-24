Корпорация МСП оказывает поддержку российским производителям модных брендов

Чтобы товары российских МСП-компаний были востребованы, а отечественные бренды замещали иностранные, необходимо помогать производителям в продвижении их продукции. На этом заострил внимание генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. При этом он обозначил два ключевых направления для работы. Первое связано с помощью на рынках сбыта, где особенно важны маркетинг и упаковка. Здесь для компаний предусмотрено проведение бесплатных акселераторов по упаковке товаров, а также по настройке бизнес-процессов и каналов продаж. Второе направление касается обеспечения доступного финансирования, чтобы предприниматели могли развивать свой бизнес. В связи с этим участникам проекта будет предоставляться помощь в получении льготного кредитования, уточнил Исаевич.