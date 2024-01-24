Локоть попросил прощения при уходе с поста мэра Новосибирска

Мэр Новосибирска формально работает 24 января последний день. Фактически он покинул эту должность 30 декабря 2023 года, когда ушел в отпуск с последующим увольнением. Сотрудники администрации предполагают, что 25 января будут проведены только формальные процедуры увольнения, так как градоначальник уже попрощался с коллегами 29 декабря. Его прощальное выступление на последнем совещании заняло 13 минут, сообщает BFM-Новосибирск.