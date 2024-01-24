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Градоначальник покинул свой пост

Локоть попросил прощения при уходе с поста мэра Новосибирска

24 января 2024, 02:59
Фото: со страницы Анатолия Локтя «ВКонтакте»
Градоначальник покинул свой пост
У Анатолия Локтя сегодня последний день работы на посту мэра Новосибирска. Ранее в своей прощальной речи он отметил хорошую работу мэрии и попросил прощения, если кого-то обидел.

Мэр Новосибирска формально работает 24 января последний день. Фактически он покинул эту должность 30 декабря 2023 года, когда ушел в отпуск с последующим увольнением. Сотрудники администрации предполагают, что 25 января будут проведены только формальные процедуры увольнения, так как градоначальник уже попрощался с коллегами 29 декабря. Его прощальное выступление на последнем совещании заняло 13 минут, сообщает BFM-Новосибирск.

В своей речи Локоть отметил, что мэрия отлично поработала, и каждый сотрудник заслуживает похвалы. Он также подчеркнул, что решение об отставке не было принято спонтанно.

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«Почти десять лет мы с вами вместе работаем. Мне хотелось бы сейчас, прежде всего, сказать спасибо все новосибирцам за поддержку: два раза они доверили нам с вами управлять городом. Если бы не было этой поддержки, то все наши с вами начинания, все наши с вами дела было бы невозможно сделать. Дорогим и любимым новосибирцам, родному городу глубокий поклон и спасибо за эту поддержку».

Кроме того, Анатолий Евгеньевич попросил прощения, если он кого-то обидел. По его словам, ему было «трудно по-человечески все эти годы», но он всегда ощущал поддержку коллег.

«Я старался все эти годы не давить, насколько это получалось у меня. Может быть, я кого-то обидел, я прошу простить меня. Мне было трудно по-человечески все эти годы, но я всегда чувствовал вашу поддержку. Как бы ни сложилась в дальнейшем моя судьба — ничего определенного я вам не могу сказать, говорю откровенно — я никогда не забуду эти годы», — сказал Анатолий Локоть.
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