Локоть попросил прощения при уходе с поста мэра Новосибирска

Posted Сегодня, 02:59
Published Сегодня, 02:59
Modified Сегодня, 03:03
Updated Сегодня, 03:03
Мэр Новосибирска формально работает 24 января последний день. Фактически он покинул эту должность 30 декабря 2023 года, когда ушел в отпуск с последующим увольнением. Сотрудники администрации предполагают, что 25 января будут проведены только формальные процедуры увольнения, так как градоначальник уже попрощался с коллегами 29 декабря. Его прощальное выступление на последнем совещании заняло 13 минут, сообщает BFM-Новосибирск.
В своей речи Локоть отметил, что мэрия отлично поработала, и каждый сотрудник заслуживает похвалы. Он также подчеркнул, что решение об отставке не было принято спонтанно.
«Почти десять лет мы с вами вместе работаем. Мне хотелось бы сейчас, прежде всего, сказать спасибо все новосибирцам за поддержку: два раза они доверили нам с вами управлять городом. Если бы не было этой поддержки, то все наши с вами начинания, все наши с вами дела было бы невозможно сделать. Дорогим и любимым новосибирцам, родному городу глубокий поклон и спасибо за эту поддержку».
Кроме того, Анатолий Евгеньевич попросил прощения, если он кого-то обидел. По его словам, ему было «трудно по-человечески все эти годы», но он всегда ощущал поддержку коллег.
«Я старался все эти годы не давить, насколько это получалось у меня. Может быть, я кого-то обидел, я прошу простить меня. Мне было трудно по-человечески все эти годы, но я всегда чувствовал вашу поддержку. Как бы ни сложилась в дальнейшем моя судьба — ничего определенного я вам не могу сказать, говорю откровенно — я никогда не забуду эти годы», — сказал Анатолий Локоть.