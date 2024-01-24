«Локоть — всё»: что произошло за время финального отпуска мэра Новосибирска

Но все вышеупомянутое, конечно, меркнет на фоне того, что началось аварией на теплотрассе в Ленинском районе 11 января. Наверное, поначалу власти недооценили масштаб грядущих проблем, губернатор Травников и вовсе отреагировал всего лишь записью в своем телеграм-канале только к вечеру, тогда как рвануло еще рано утром. Городские власти и СГК сообщали о том, что без тепла остались 104 жилых дома и 13 социальных учреждений, а неполадки устранят до конца дня. Между тем, Следственный комитет уже возбудил уголовное дело в связи с оказанием услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.