Posted Сегодня, 02:00
Published Сегодня, 02:00
Modified Сегодня, 02:00
Updated Сегодня, 02:00
28 декабря прошлого года губернатор Новосибирской области Андрей Травников в эфире телеканала ОТС объявил о том, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть покидает свой пост. Позже глава муниципалитета объяснил, что он написал заявление на отпуск с последующим увольнением. В среду, 24 января, Локоть прекращает работать в мэрии. Вспоминаем, что случилось за время его отсутствия. Как шутят многие комментаторы в соцсетях, он весьма вовремя ушел на отдых. Этот месяц выдался для города очень непростым.
Едва Анатолий Локоть отнес в отдел кадров мэрии заявление на отпуск, как на город обрушился погодный шквал, с последствиями которого пришлось разбираться уже исполняющему обязанности градоначальника, первому заместителю мэра Олегу Клемешову.
В ночь с 29 на 30 декабря сильный шторм срывал новогодние украшения во дворах и опрокидывал ели. Ветер повредил остановки общественного транспорта рекламные баннеры. Десятки спутниковых антенн, установленные на балконах многоэтажных зданий, не выдержали сил ветра и упали. А в Калининском районе на улице Славянская у частного дома рухнула часть стены. Обошлось без пострадавших.
А в первые дни нового года Новосибирск завалило снегом, городские службы не справлялись. В ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям губернатор поручил региональному Минтрансу выделить городу дополнительную технику для расчистки центральных улиц.
И закончились новогодние каникулы вновь штормом, метелью и гололедицей. В порывах скорость ветра достигала до 25 метров в секунду.
На этом фоне в ходе первого в 2024 году аппаратного совещания в мэрии врио мэра Олег Клемешов обрушился с критикой на своих подчиненных за плохую уборку снега во дворах.
Исчезновение из публичной плоскости не позволило Анатолию Локтю принять участие в знаковых городских новогодних событиях, которые раньше глава города старался не пропускать. Без него прошло открытие ледового городка на Михайловской набережной, масштабное шествие новогодних игрушек по Красному проспекту, открытие и награждение победителей традиционного фестиваля снежных скульптур.
Но с другой стороны, Локтю не пришлось краснеть за сломанную скульптуру уже на следующий день после завершения фестиваля и выдумывать историю о том, что это дело не рук вандалов, а просто ветер испортил изваяние.
Кстати, решение перекрытие Красного проспекта ради шествия вызвало недовольство Олега Клемешова. Таким образом, исполняющий обязанности главы муниципалитета впервые публично раскритиковал принципиальное решение, принятое при его предшественнике на посту главы города.
Но все вышеупомянутое, конечно, меркнет на фоне того, что началось аварией на теплотрассе в Ленинском районе 11 января. Наверное, поначалу власти недооценили масштаб грядущих проблем, губернатор Травников и вовсе отреагировал всего лишь записью в своем телеграм-канале только к вечеру, тогда как рвануло еще рано утром. Городские власти и СГК сообщали о том, что без тепла остались 104 жилых дома и 13 социальных учреждений, а неполадки устранят до конца дня. Между тем, Следственный комитет уже возбудил уголовное дело в связи с оказанием услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
В реальности в тот момент батареи остывали в тысячах домов Левобережья. Спустя шесть суток десятки многоэтажек по-прежнему оставались совсем без тепла, а в зданиях с перезапущенной системой отопления вновь и вновь появлялись проблемы.
Ситуация кажется настолько серьезной, что на нее обратил внимание глава Минстроя Ирек Файзуллин во время заседания комитета по строительству и ЖКХ Государственной думы с участием вице-премьера Марата Хуснуллина.
И на этом фоне 17 января происходит еще одна крупная авария на трубопроводе недалеко от места первого ЧП. Вновь сотни домов в мороз остаются без тепла, а у врио мэра Клемешова, вероятно, прибавилось седых волос.
В итоге губернатор Травников устраивает разнос городским властям, вводит в городе режим чрезвычайной ситуации, последствия аварии устраняют бригады коммунальщиков из области и специально привезенные из соседних городов рабочие СГК.
А еще был пожар со смертельным исходом в элитной гимназии № 10 и множество более мелких неприятностей, которые пришлось расхлебывать не Локтю, а его заместителю.
Что же касается будущего уже бывшего мэра Новосибирска Анатолия Локтя, то предполагается, что он займется укреплением российско-белорусских отношений в аппарате премьер-министра России Михаила Мишустина.