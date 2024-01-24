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Мигранты предложили бытовую технику взамен сломанного носа школьнику в Новосибирске

Мигранты предложили бытовую технику взамен сломанного носа школьнику в Новосибирске

24 января 2024, 10:21
Фото: Ura Media
В школе Новосибирска мигранты предложили бытовую технику взамен сломанного носа школьнику, который был избит и подвергнут публичной порке.

В одной из школ Новосибирской области между учениками произошел конфликт. Один из ребят, Атобек (имена участников изменены. — Прим. ред.), избил своего одноклассника Рому. Инцидент произошел осенью 2022 года, сообщает infopro54.ru. После окончания занятий Атобек и его друзья подстерегли Романа возле школы и избили его. Все происходящее было записано на видео. На записи видно, как группа мигрантов оскорбляет Романа и поддерживает Атобека. Ребята требовали продолжения насилия. В результате этого инцидента Рома получил серьезные травмы — у него сломан нос, сотрясение мозга и он потерял зуб. К сожалению, у мальчика возникли осложнения после операции.

Родители Романа написали заявление в Следственный комитет, но дело было прекращено, так как Атобеку на тот момент не исполнилось 14 лет. Семья Романа решила попытаться взыскать компенсацию через суд, но они так и не получили никакой денежной компенсации. Родители Атобека отказались выплатить моральный вред.

Фото: infopro54.ru

После инцидента здоровье матери Романа ухудшилось, она перенесла серьезную операцию и находится под наблюдением врачей. Родители Романа также узнали, что один из депутатов местного сельсовета стоит на стороне мигрантов и оказывает им помощь. Он даже предложил отцу Романа встретиться, чтобы «разобраться по-мужски». Однако, семья Романа не желает молчать и намерена бороться за справедливость.

Школа выплатила моральный вред семье Романа, но семья Атобека до сих пор не выплатила ничего. Родители Романа пытались договориться с отцом Атобека, но он отказался платить большую сумму и предложил только тысячу рублей. Помимо этого, отец Атобека предложил бытовую технику взамен компенсации. Он также предлагал помощь в огороде.

Школа рассматривала возможность перевода Романа на домашнее обучение, чтобы избежать конфликтов между учениками. Однако, семья Романа отказалась от этой идеи. Стороны продолжают учиться в одном классе, но держатся подальше друг от друга.

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