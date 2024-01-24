Мигранты предложили бытовую технику взамен сломанного носа школьнику в Новосибирске

В одной из школ Новосибирской области между учениками произошел конфликт. Один из ребят, Атобек (имена участников изменены. — Прим. ред.), избил своего одноклассника Рому. Инцидент произошел осенью 2022 года, сообщает infopro54.ru. После окончания занятий Атобек и его друзья подстерегли Романа возле школы и избили его. Все происходящее было записано на видео. На записи видно, как группа мигрантов оскорбляет Романа и поддерживает Атобека. Ребята требовали продолжения насилия. В результате этого инцидента Рома получил серьезные травмы — у него сломан нос, сотрясение мозга и он потерял зуб. К сожалению, у мальчика возникли осложнения после операции.