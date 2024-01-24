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Бойцу вручили награды

Минометчик с позывным «Куйбышев» из Новосибирской области стал трижды Героем СВО

24 января 2024, 08:22
Фото: 1MI
Бойцу вручили награды
В октябре 2022 года Алексей Б. из Куйбышевского района Новосибирской области отправился добровольцем в зону СВО. Его несколько раз наградили за отвагу.

Сибиряк служит минометчиком под позывным «Куйбышев», сообщает газета «Трудовая жизнь».

По словам его близких, у Алексея есть три медали: «Участнику спецоперации», «За воинскую доблесть 2-й степени» и недавно он получил медаль Жукова за личное мужество и особые заслуги при выполнении служебных обязанностей. Указ о награждении был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Боец не рассказывает своим родным, за какие именно подвиги ему были присуждены эти награды. Сейчас Алексей находится на фронте в районе Краснолиманского направления и продолжает выполнять задачи спецоперации.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Награда#СВО#Куйбышев#Эмилия Губарева#Медаль#Герой
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