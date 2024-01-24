Минометчик с позывным «Куйбышев» из Новосибирской области стал трижды Героем СВО

По словам его близких, у Алексея есть три медали: «Участнику спецоперации», «За воинскую доблесть 2-й степени» и недавно он получил медаль Жукова за личное мужество и особые заслуги при выполнении служебных обязанностей. Указ о награждении был подписан президентом России Владимиром Путиным.