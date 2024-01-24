Модульбанк ввел услугу для бизнеса по маркировке косметики и бытовой химии

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Предполагается, что в рамках эксперимента отечественные предприниматели смогут в плавном и бесплатном режиме перейти к этапу обязательной маркировки косметики и бытовой химии, который начнется в 2025 году. Эксперимент проводится при поддержке Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, государственная система маркировки «Честный знак»), Минпромторга и ряда других организаций, пишет rostovgazeta.ru.
Национальная программа маркировки продукции для защиты от контрафакта реализуется с 2019 года. Ее основная задача — защитить покупателей от некачественных товаров. Уточним, что при маркировке на товар наносится код, который позволяет отследить его путь от производства до прилавка. Товары без марки кассы будут отклонять.
Снизить нагрузку на бизнес в ходе эксперимента поможет участие в программе кредитных организаций.
Так, в Модульбанке появился сервис по сопровождению маркировки средств для полости рта и зубов, бритья, волос, макияжа, а также косметики и некоторых других групп товаров. Услуга включает в себя помощь в подключении к системе «Честный знак» и обучении работе с ней, а также с заведением товара, выпуском, печатью на него марки и электронным документооборотом.
Павел Семенов, председатель правления Модульбанка, рассказал о возможности маркировки новых групп товаров, которую банк добавит в Модулькассу в 2024 году.
«Мы постоянно отслеживаем изменения в законах и дорабатываем нашу онлайн-кассу, чтобы она была не только удобной для клиентов, но и полностью соответствовала требованиям регуляторов», — сказал Павел Семенов.
В ЦРПТ обратили внимание, что ранее эксперимент поддержали многие участники рынка. Среди них — ассоциация товаропроизводителей «Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии», компании «Фармстандарт», Lamoda, «Полекс Бьюти», Lab Industries и Ассоциация предприятий и профессионалов индустрии красоты. В центре также отметили, что причиной проведения эксперимента стал рост доли нелегальных товаров. Согласно данным НИУ ВШЭ за 2022 год, доля контрафактной продукции на рынке косметики составляла шестнадцать процентов, а бытовой химии — двенадцать процентов.