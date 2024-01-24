Модульбанк ввел услугу для бизнеса по маркировке косметики и бытовой химии

Так, в Модульбанке появился сервис по сопровождению маркировки средств для полости рта и зубов, бритья, волос, макияжа, а также косметики и некоторых других групп товаров. Услуга включает в себя помощь в подключении к системе «Честный знак» и обучении работе с ней, а также с заведением товара, выпуском, печатью на него марки и электронным документооборотом.