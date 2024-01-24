На сбой в работе Telegram пожаловались новосибирцы

Posted Сегодня, 01:40
Published Сегодня, 01:40
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По данным сайта «Сбой.ру», за последние сутки о проблеме сообщили 29% жителей региона. Также мессенджер не работал у некоторых читателей Atas.info: «Ночью показывало, что идет соединение и ничего не грузило, но утром все стало нормально».
Однако, не только новосибирцы столкнулись с неполадками, но и пользователи из других регионов России. Всего жалоб было 1124. Из них 23% обращений поступило из Хабаровского края, 12% — из Москвы, 8% — из Санкт-Петербурга и 6% — из Приморского края.
Большинство пользователей столкнулись с проблемой запуска мессенджера без использования VPN.
Отметим, что недавно не работала соцсеть «ВКонтакте». Там произошло несколько массовых сбоев.