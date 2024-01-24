На сбой в работе Telegram пожаловались новосибирцы

Однако, не только новосибирцы столкнулись с неполадками, но и пользователи из других регионов России. Всего жалоб было 1124. Из них 23% обращений поступило из Хабаровского края, 12% — из Москвы, 8% — из Санкт-Петербурга и 6% — из Приморского края.