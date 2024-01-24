atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:40

Published Сегодня, 01:40

Modified Сегодня, 01:42

Updated Сегодня, 01:42

Мессенджер не работал

На сбой в работе Telegram пожаловались новосибирцы

24 января 2024, 01:40
Фото: 1MI
Мессенджер не работал
Жители Новосибирска и других регионов России пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram 24 января 2024.

По данным сайта «Сбой.ру», за последние сутки о проблеме сообщили 29% жителей региона. Также мессенджер не работал у некоторых читателей Atas.info: «Ночью показывало, что идет соединение и ничего не грузило, но утром все стало нормально».

Однако, не только новосибирцы столкнулись с неполадками, но и пользователи из других регионов России. Всего жалоб было 1124. Из них 23% обращений поступило из Хабаровского края, 12% — из Москвы, 8% — из Санкт-Петербурга и 6% — из Приморского края.

Большинство пользователей столкнулись с проблемой запуска мессенджера без использования VPN.

Отметим, что недавно не работала соцсеть «ВКонтакте». Там произошло несколько массовых сбоев.

«ВКонтакте» упал: массовый сбой в работе соцсети произошел в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
На сбой в работе соцсети «ВКонтакте» пожаловались пользователи из НовосибирскаНовосибирцы не могут зайти на сайт «ВКонтакте» из-за сбояВК умер: сбой соцсети «ВКонтакте» произошел у новосибирцев
#Технологии#Новосибирск#VPN#Телефон#Эмилия Губарева#Сбой#Мессенджер
Подпишитесь
Против переноса столицы в Новосибирск высказался губернатор Андрей Травников
Сегодня, 01:30
«Возня, цирк, балаган»: депутат Бурмистров о выборе нового мэра Новосибирска
Вчера, 05:42
«Локоть — всё»: что произошло за время финального отпуска мэра Новосибирска
Сегодня, 02:00
Музей Владимира Высоцкого появится в наукограде Кольцово под Новосибирском
Вчера, 07:48
Она пропадала 7 раз — история девочки из Новосибирска, которая постоянно сбегает
Вчера, 11:13
Никита Кологривый продает на аукционе встречу с собой — следующая ставка 100 тысяч
Вчера, 08:57