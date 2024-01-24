«Неприятная вещь»: губернатор Травников рассказал, что выплатил ипотеку с 18% ставкой

Даже такая неприятная вещь как ипотечный кредит, кстати, влияла. 25 лет назад не было тех льготных программ, которыми можно сегодня воспользоваться, тогда были достаточно драконовские условия. 18% годовых ипотечного кредита для молодой семьи — это была серьезная нагрузка. Но я считаю, что даже благодаря этому я стал тем, кем стал. Была ответственность перед семьей, приходилось много работать, нельзя было опускать руки, приходилось двигаться вперед.