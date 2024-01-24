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Губернатор НСО Андрей Травников выплатил ипотеку с 18% ставкой

«Неприятная вещь»: губернатор Травников рассказал, что выплатил ипотеку с 18% ставкой

24 января 2024, 07:40
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Губернатор НСО Андрей Травников выплатил ипотеку с 18% ставкой

Андрей Травников считает ипотеку «неприятной вещью», которая, впрочем, способствует личностному росту. Об этом глава региона сообщил 24 января в прямом эфире программы «Вести Новосибирск», отвечая на вопрос, что повлияло на его карьерный путь.

 

Я пошел по стопам отца, он был электриком, моя первая профессия инженер-электрик, а на дальнейшую мою судьбу повлияли уже близкие, [семья], которую нужно было обеспечивать, — цитирует губернатора «Горсайт».
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Травников уверен, что трудности только закаляют характер, и пошли ему на пользу.

Даже такая неприятная вещь как ипотечный кредит, кстати, влияла. 25 лет назад не было тех льготных программ, которыми можно сегодня воспользоваться, тогда были достаточно драконовские условия. 18% годовых ипотечного кредита для молодой семьи — это была серьезная нагрузка. Но я считаю, что даже благодаря этому я стал тем, кем стал. Была ответственность перед семьей, приходилось много работать, нельзя было опускать руки, приходилось двигаться вперед.

Андрей Травников управляет Новосибирской областью с 2017 года. До этого он занимал пост мэра Вологды.

Днем рождения ипотеки принято считать 5 сентября 1997 года. Именно тогда создали «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Год спустя, в 1998-м приняли закон об ипотеке.

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