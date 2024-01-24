Новосибирский театр кукол поедет в Индию со спектаклем «Петрушка» на английском языке

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
В рамках этого фестиваля новосибирский театр покажет спектакль «Петрушка», чтобы познакомить индийских зрителей с русской традицией перчаточной куклы.
Организаторы предложили актерам играть на английском языке, и даже несколько фраз в текст спектакля будут на хинди, сообщает ТАСС.
Это будет первый приезд российского кукольного театра на этот фестиваль, где также выступят театры из разных стран, включая Индию, Китай, Францию, Турцию, Шри-Ланку, США, Бразилию и Корею.