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Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Спектакль пройдет в Нью-Дели

Новосибирский театр кукол поедет в Индию со спектаклем «Петрушка» на английском языке

24 января 2024, 09:34
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Спектакль пройдет в Нью-Дели

Новосибирский театр кукол поедет в Индию со спектаклем «Петрушка»

В феврале Новосибирский областной театр кукол отправится в Индию на международный фестиваль кукольных театров.

В рамках этого фестиваля новосибирский театр покажет спектакль «Петрушка», чтобы познакомить индийских зрителей с русской традицией перчаточной куклы.

Организаторы предложили актерам играть на английском языке, и даже несколько фраз в текст спектакля будут на хинди, сообщает ТАСС.

Это будет первый приезд российского кукольного театра на этот фестиваль, где также выступят театры из разных стран, включая Индию, Китай, Францию, Турцию, Шри-Ланку, США, Бразилию и Корею.

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