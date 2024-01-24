Новосибирского майора ГИБДД подозревают в приставании к девочкам-подросткам

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Как сообщает Infopro54 со ссылкой на инсайдерскую информацию, инцидент мог произойти во время новогодних каникул. Семья находилась на даче у полицейского, в числе гостей были девочки двенадцати и тринадцати лет. При этом подростки находились в дачном доме, а взрослые жарили шашлыки.
Через две недели девочки рассказали, что сотрудник правоохранительных органов якобы трогал их и пытался развращать. Школьницы боялись рассказать об этом, потому что думали, что их неправильно поймут или отругают. Шокированные родители сообщили в полицию с заявлением о возможном совершении действий сексуального характера и развращении несовершеннолетних.
На данный момент, по данным инсайдера, в произошедшем разбираются следователи.
Напомним, что убийца шестнадцатилетней Карины Залесовой вышел из колонии.