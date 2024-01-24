Новосибирского майора ГИБДД подозревают в приставании к девочкам-подросткам

Как сообщает Infopro54 со ссылкой на инсайдерскую информацию, инцидент мог произойти во время новогодних каникул. Семья находилась на даче у полицейского, в числе гостей были девочки двенадцати и тринадцати лет. При этом подростки находились в дачном доме, а взрослые жарили шашлыки.