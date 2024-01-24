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Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Мужчина мог приставать к девочкам-подросткам

Новосибирского майора ГИБДД подозревают в приставании к девочкам-подросткам

24 января 2024, 10:52
Фото: pxhere.com
Мужчина мог приставать к девочкам-подросткам

В Новосибирске инспектора полиции подозревают в развращении несовершеннолетних

В Новосибирске майора полиции подозревают в развратных действиях по отношению к несовершеннолетним. Заявление на мужчину написали родители пострадавших.

Как сообщает Infopro54 со ссылкой на инсайдерскую информацию, инцидент мог произойти во время новогодних каникул. Семья находилась на даче у полицейского, в числе гостей были девочки двенадцати и тринадцати лет. При этом подростки находились в дачном доме, а взрослые жарили шашлыки.

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Через две недели девочки рассказали, что сотрудник правоохранительных органов якобы трогал их и пытался развращать. Школьницы боялись рассказать об этом, потому что думали, что их неправильно поймут или отругают. Шокированные родители сообщили в полицию с заявлением о возможном совершении действий сексуального характера и развращении несовершеннолетних.

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На данный момент, по данным инсайдера, в произошедшем разбираются следователи.

Напомним, что убийца шестнадцатилетней Карины Залесовой вышел из колонии.

Убийца Карины Залесовой вышел на свободу из новосибирской колонии
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#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Подростки#Полицейский#Александр Ляхов#Развратные действия
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