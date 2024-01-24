Новосибирцы рассказали, каким должен быть новый мэр

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Большинство участников считает, что идеальный мэр Новосибирска должен иметь высшее образование, а вот опыт государственной и муниципальной службы не обязателен.
Мэр должен быть честным, неподкупным, быть лидером, принимать решения, жестко контролировать подчиненных и службы.
Показатели хорошей работы будущего мэра — это рост экономики, снижение преступности и повышение безопасности, туристическая привлекательность.
30% опрошенных не против, если мэр будет из другого города, 29% хотят видеть на посту исключительно новосибирца. 24% заявили, что мэр должен прожить в городе минимум 10 лет, 14% — минимум три года.
89% проголосовавших пожелали, чтобы мэр в прямом смысле навел порядок — в городе не хватает чистоты. Также жители хотят видеть единый архитектурный облик Новосибирска.
Выборы анонсируют 14 февраля на сессии горсовета Новосибирска.