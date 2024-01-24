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Published Сегодня, 05:55

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Анатолий Локоть ушел в отставку с поста мэра Новосибирска

Новосибирцы рассказали, каким должен быть новый мэр

24 января 2024, 05:55
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Анатолий Локоть ушел в отставку с поста мэра Новосибирска

Новосибирцы назвали качества идеального мэра

24 января в мэрии Новосибирска подвели итоги опроса «Идеальный мэр Новосибирска. Какой он?». Свое мнение высказали больше 7,5 тысяч горожан.

Свое мнение высказали больше 7,5 тысяч горожан, сообщает infopro54. Опрос проходил на сайте Горсовета с 10 по 20 января.

Большинство участников считает, что идеальный мэр Новосибирска должен иметь высшее образование, а вот опыт государственной и муниципальной службы не обязателен.

Мэр должен быть честным, неподкупным, быть лидером, принимать решения, жестко контролировать подчиненных и службы.

Показатели хорошей работы будущего мэра — это рост экономики, снижение преступности и повышение безопасности, туристическая привлекательность.

30% опрошенных не против, если мэр будет из другого города, 29% хотят видеть на посту исключительно новосибирца. 24% заявили, что мэр должен прожить в городе минимум 10 лет, 14% — минимум три года.

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89% проголосовавших пожелали, чтобы мэр в прямом смысле навел порядок — в городе не хватает чистоты. Также жители хотят видеть единый архитектурный облик Новосибирска.

Выборы анонсируют 14 февраля на сессии горсовета Новосибирска.

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#Новосибирск#Выборы#Горсовет#Власть#Мэр Новосибирска#Алёна Рогонова
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