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Published Сегодня, 07:58

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Updated Сегодня, 08:04

Жилое здание высотой 60 этажей появится возле станции метро «Октябрьская»

Первый небоскреб в Новосибирске начнут строить в 2025 году возле метро «Октябрьская»

24 января 2024, 07:58
Фото: нейросеть
Жилое здание высотой 60 этажей появится возле станции метро «Октябрьская»

Первый небоскреб в Новосибирске начнут строить в 2025 году

Здание высотой 60 этажей возведут в Новосибирске. Начать стройку планируют в 2025 году. Глава Минстроя региона назвал реализацию проекта «прорывом».

В 2025 году в Новосибирске возле станции метро «Октябрьская» начнут строить жилое здание высотой 60 этажей. Строение станет первым небоскребом в городе, сообщает ТАСС со ссылкой на министра строительства региона Алексея Колмакова.

По словам министра, сейчас застройщик готовит проектную документацию. В 2023 году инвестиции оценивали в 3,5 млрд рублей. Примеру застройщика последовали несколько крупных игроков рынка, они готовят свои проекты в других районах города.

Максимальная высота зданий в Новосибирске — 37 этажей.

Справка

Небоскребом в России считается здание высотой 100 м и выше.

#Новосибирск#Новосибирская область#Строительство#Стройка#Небоскреб#Алёна Рогонова
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