Первый небоскреб в Новосибирске начнут строить в 2025 году возле метро «Октябрьская»

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
В 2025 году в Новосибирске возле станции метро «Октябрьская» начнут строить жилое здание высотой 60 этажей. Строение станет первым небоскребом в городе, сообщает ТАСС со ссылкой на министра строительства региона Алексея Колмакова.
По словам министра, сейчас застройщик готовит проектную документацию. В 2023 году инвестиции оценивали в 3,5 млрд рублей. Примеру застройщика последовали несколько крупных игроков рынка, они готовят свои проекты в других районах города.
Максимальная высота зданий в Новосибирске — 37 этажей.
Справка
Небоскребом в России считается здание высотой 100 м и выше.