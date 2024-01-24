Против переноса столицы в Новосибирск высказался губернатор Андрей Травников

Posted Сегодня, 01:30
Published Сегодня, 01:30
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Updated Сегодня, 01:32
Андрей Травников высказал свое мнение по поводу идеи о переносе столицы России в Новосибирск. По его словам, он не считает такой перенос целесообразным. Ведь столица — это нечто постоянное, а не временное.
Такое перемещение требует серьезного обдумывания с экономической точки зрения. , пишет «АиФ Новосибирск».
Губернатор отметил, что лично ему такое решение не особо нравится. Он также иронично добавил, что статус столицы портит людей.