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Новосибирск предлагают сделать столицей

Против переноса столицы в Новосибирск высказался губернатор Андрей Травников

24 января 2024, 01:30
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Новосибирск предлагают сделать столицей
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников не поддерживает идею переноса столицы в Новосибирск.

Андрей Травников высказал свое мнение по поводу идеи о переносе столицы России в Новосибирск. По его словам, он не считает такой перенос целесообразным. Ведь столица — это нечто постоянное, а не временное.

Такое перемещение требует серьезного обдумывания с экономической точки зрения. , пишет «АиФ Новосибирск».

Губернатор отметил, что лично ему такое решение не особо нравится. Он также иронично добавил, что статус столицы портит людей.

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#Общество#Город#Новосибирск#Москва#Андрей Травников#Эмилия Губарева#Столица
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