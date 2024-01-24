Проводница из Новосибирска прокомментировала трагедию с котом Твиксом

Инцидент произошел на станций в Кирове 11 января 2024 года. Кота вез из Екатеринбурга в Санкт-Петербург отчим владельца животного. Кот сумел выбраться из переноски, пока мужчина вышел на перрон. Пассажиры сообщили проводнице о коте, который гуляет по салону. Не найдя владельца, проводница высадила кота из поезда. При этом у кота был билет стоимостью 983 рубля. Твикса нашли мертвым через восемь дней.