Проводница из Новосибирска прокомментировала трагедию с котом Твиксом

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Ситуация, случившаяся с котом Твиксом, не должна была произойти. Об этом в беседе с корреспондентом «Горсайта» заявила бывший проводник РЖД Юлия Волкова.
Когда я работала, в правилах перевозки пассажиров с животными не было описано такой ситуации. Это вопрос человечности — как можно выкинуть животное на улицу в 30-градусный мороз? — удивляется девушка.
По словам Юлии, в аналогичной ситуации стоит опросить всех пассажиров (включая тех, кто отсутствует). Если хозяин не найден — стоит поставить в известность начальника поезда.
Сколько ездила, не могу представить, чтобы наши начальники сказали выкинуть кота на мороз, — говорит Юлия.
Инцидент произошел на станций в Кирове 11 января 2024 года. Кота вез из Екатеринбурга в Санкт-Петербург отчим владельца животного. Кот сумел выбраться из переноски, пока мужчина вышел на перрон. Пассажиры сообщили проводнице о коте, который гуляет по салону. Не найдя владельца, проводница высадила кота из поезда. При этом у кота был билет стоимостью 983 рубля. Твикса нашли мертвым через восемь дней.
Изначально полиция не увидела состава преступления в действиях сотрудницы РЖД, но председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку. Проводницу временно отстранили от работы с пассажирами.
В РЖД заявили, что провели служебное расследование и выяснили, что причиной инцидента стали «отдельные недостатки нормативных документов, отсутствие взаимной ответственности персонала и пассажира, стечение обстоятельств».
В компании пообещали внести изменения в документы о перевозке домашних животных в поездах дальнего следования.