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Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

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Updated Сегодня, 07:15

Кот Твикс

Проводница из Новосибирска прокомментировала трагедию с котом Твиксом

24 января 2024, 07:13
Фото: Соцсети
Кот Твикс

Бывшая проводница прокомментировала скандал с котом Твиксом

Гибель кота Твикса потрясла общественность. Многие задались вопросом — как следовало поступить проводнику при обнаружении гуляющего по вагону животного? Чтобы разобраться в ситуации, корреспонденты обратились к экс-проводнице РЖД из Новосибирска.

Ситуация, случившаяся с котом Твиксом, не должна была произойти. Об этом в беседе с корреспондентом «Горсайта» заявила бывший проводник РЖД Юлия Волкова.

Когда я работала, в правилах перевозки пассажиров с животными не было описано такой ситуации. Это вопрос человечности — как можно выкинуть животное на улицу в 30-градусный мороз? — удивляется девушка.

По словам Юлии, в аналогичной ситуации стоит опросить всех пассажиров (включая тех, кто отсутствует). Если хозяин не найден — стоит поставить в известность начальника поезда.

Сколько ездила, не могу представить, чтобы наши начальники сказали выкинуть кота на мороз, — говорит Юлия.
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Инцидент произошел на станций в Кирове 11 января 2024 года. Кота вез из Екатеринбурга в Санкт-Петербург отчим владельца животного. Кот сумел выбраться из переноски, пока мужчина вышел на перрон. Пассажиры сообщили проводнице о коте, который гуляет по салону. Не найдя владельца, проводница высадила кота из поезда. При этом у кота был билет стоимостью 983 рубля. Твикса нашли мертвым через восемь дней.

Изначально полиция не увидела состава преступления в действиях сотрудницы РЖД, но председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку. Проводницу временно отстранили от работы с пассажирами.

В РЖД заявили, что провели служебное расследование и выяснили, что причиной инцидента стали «отдельные недостатки нормативных документов, отсутствие взаимной ответственности персонала и пассажира, стечение обстоятельств».

В компании пообещали внести изменения в документы о перевозке домашних животных в поездах дальнего следования.

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