Резкий рост числа ДТП: названы самые гиблые районы в Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Игорь Миллер, временно исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства региона, представил статистику прошлого года: на дорогах области произошло более 2,6 тысячи аварий, в результате которых погибли 279 человек, а еще 3295 получили травмы. Эти данные выше, чем в 2022 году.
В целях повышения безопасности на дорогах в этом году Министерством транспорта был разработан ряд мер. Среди них — установка шумовых полос и дорожной разметки, улучшение освещения, обустройство пешеходных переходов и остановок общественного транспорта, а также создание тротуаров и пешеходных ограждений. Также было решено установить фото-видеофиксацию на дорогах: в регионе уже используются 175 стационарных и 78 передвижных камер.
Депутаты обозначили районы Новосибирской области, где произошел рост аварий по сравнению с 2022 годом: Болотнинский, Венгеровский, Искитимский, Карасукский, Каргатский, Колыванский, Краснозерский, Куйбышевский, Маслянинский, Мошковский, Новосибирский, Ордынский, Сузунский, Татарский, Тогучинский, Усть-Таркский, Чулымский, а также Бердск и Обь.
Председатель комитета по транспорту Валерий Ильенко подчеркнул, что этому вопросу будет уделяться внимание до тех пор, пока ситуация с ДТП не улучшится. Он отметил, что цифры за 2023 год говорят сами за себя и требуют незамедлительных действий.