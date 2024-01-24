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Много ДТП фиксируют в регионе

Резкий рост числа ДТП: названы самые гиблые районы в Новосибирской области

24 января 2024, 05:19
Фото: 1MI
Много ДТП фиксируют в регионе

Резкий рост числа ДТП фиксировали в Новосибирской области в 2023 году

Депутаты обсудили рост ДТП в Новосибирской области: они обеспокоены пугающей статистикой. Вопрос подняли на заседании комитета Заксобрания НСО по транспортной, промышленной и информационной политике.

Игорь Миллер, временно исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства региона, представил статистику прошлого года: на дорогах области произошло более 2,6 тысячи аварий, в результате которых погибли 279 человек, а еще 3295 получили травмы. Эти данные выше, чем в 2022 году.

В целях повышения безопасности на дорогах в этом году Министерством транспорта был разработан ряд мер. Среди них — установка шумовых полос и дорожной разметки, улучшение освещения, обустройство пешеходных переходов и остановок общественного транспорта, а также создание тротуаров и пешеходных ограждений. Также было решено установить фото-видеофиксацию на дорогах: в регионе уже используются 175 стационарных и 78 передвижных камер.

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Депутаты обозначили районы Новосибирской области, где произошел рост аварий по сравнению с 2022 годом: Болотнинский, Венгеровский, Искитимский, Карасукский, Каргатский, Колыванский, Краснозерский, Куйбышевский, Маслянинский, Мошковский, Новосибирский, Ордынский, Сузунский, Татарский, Тогучинский, Усть-Таркский, Чулымский, а также Бердск и Обь.

Председатель комитета по транспорту Валерий Ильенко подчеркнул, что этому вопросу будет уделяться внимание до тех пор, пока ситуация с ДТП не улучшится. Он отметил, что цифры за 2023 год говорят сами за себя и требуют незамедлительных действий.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Эмилия Губарева#Погибшие
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