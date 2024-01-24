Резкий рост числа ДТП: названы самые гиблые районы в Новосибирской области

В целях повышения безопасности на дорогах в этом году Министерством транспорта был разработан ряд мер. Среди них — установка шумовых полос и дорожной разметки, улучшение освещения, обустройство пешеходных переходов и остановок общественного транспорта, а также создание тротуаров и пешеходных ограждений. Также было решено установить фото-видеофиксацию на дорогах: в регионе уже используются 175 стационарных и 78 передвижных камер.