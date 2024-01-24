Сбои в Telegram у новосибирцев могут быть связаны с работами Роскомнадзора

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
Утром в Новосибирске, а также в других российских городах, массово фиксируют сбой в работе Telegram и WhatsApp. На сайте «Сбой.рф» появилось около 4,5 тысячи сообщений от пользователей Telegram о сбоях в работе мессенджера. Больше всего неполадок было зафиксировано в Новосибирской области (32%), Хабаровском крае (21%), Москве (11%) и Санкт-Петербурге (8%).
Некоторые пользователи также жаловались на сбои в работе WhatsApp. Наибольшее число уведомлений о неполадках приходилось на Хабаровский край (31%), Новосибирскую область (18%), Москву (11%), Приморский край (10%), Санкт-Петербург (8%) и Амурскую область (6%).
Как выяснилось, Роскомнадзор ведет профилактические работы, которые могут быть связаны с техническим сбоем.