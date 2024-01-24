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Posted Сегодня, 04:33

Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 04:39

Updated Сегодня, 04:39

Приложение плохо работает

Сбои в Telegram у новосибирцев могут быть связаны с работами Роскомнадзора

24 января 2024, 04:33
Фото: 1MI
Приложение плохо работает
Новосибирцы массово жалуются на сбои в работе Telegram 24 января. С чем это связано и когда мессенджер начнет нормально работать?

Утром в Новосибирске, а также в других российских городах, массово фиксируют сбой в работе Telegram и WhatsApp. На сайте «Сбой.рф» появилось около 4,5 тысячи сообщений от пользователей Telegram о сбоях в работе мессенджера. Больше всего неполадок было зафиксировано в Новосибирской области (32%), Хабаровском крае (21%), Москве (11%) и Санкт-Петербурге (8%).

Некоторые пользователи также жаловались на сбои в работе WhatsApp. Наибольшее число уведомлений о неполадках приходилось на Хабаровский край (31%), Новосибирскую область (18%), Москву (11%), Приморский край (10%), Санкт-Петербург (8%) и Амурскую область (6%).

Как выяснилось, Роскомнадзор ведет профилактические работы, которые могут быть связаны с техническим сбоем.

На сбой в работе Telegram пожаловались новосибирцы
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#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Роскомнадзор#WhatsApp#Сбои#Эмилия Губарева#Телеграм#Мессенджеры
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