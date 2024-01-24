Сколько лет Владимиру Путину — биографическая информация о лидере России

Был направлен в Комитет государственной безопасности, работал по линии контрразведки и внешней разведки. В 1985 году направлен в представительство КГБ в Германской Демократической Республике, работал в Дрездене. Вернулся в СССР в январе 1990 года. В звании подполковника подал рапорт об увольнении из органов госбезопасности в августе 1991 года.