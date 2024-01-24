Сколько лет Владимиру Путину — биографическая информация о лидере России

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
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Updated Сегодня, 09:58
Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. Был крещен в Спасо-Преображенском соборе (позже президент рассказывал, что обряд совершил отец патриарха Московского и всея Руси Кирилла иерей Михаил, бывший там священником). Двое старших братьев Путина — Альберт и Виктор — умерли в младенчестве до его рождения. Таким образом, сейчас руководителю российского государства 71 год.
Путин с самого детства занимался спортом. В 1964 году увлекся дзюдо и в итоге достиг восьмого дана Кёкусинкай от Международного комитета Кёкусин-кан карате-до и звания «доктора» в южнокорейском универитете Ёнин. Кроме того, у президента черный пояс по самбо. К другим спортивным интересам относятся горные лыжи и плавание. Спорт помогает Путину находиться в отличной форме.
С 1970 по 1975 год Владимир Путин учился на юридическом факультете ЛГУ, защитил дипломную работу «Принцип наиболее благоприятствуемой нации». Тогда же доцентом вуза был Анатолий Собчак.
Был направлен в Комитет государственной безопасности, работал по линии контрразведки и внешней разведки. В 1985 году направлен в представительство КГБ в Германской Демократической Республике, работал в Дрездене. Вернулся в СССР в январе 1990 года. В звании подполковника подал рапорт об увольнении из органов госбезопасности в августе 1991 года.
Политическую карьеру начал в июне 1991 года в качестве председателя Комитета по внешним связям мэрии Ленинграда, с 1992 года совмещал его с должностью заместителя мэра Санкт-Петербурга. В 1997 году занял пост заместителя руководителя Администрации Президента РФ — начальника главного контрольного управления президента РФ.
Позже Владимир Путин назначается на пост директора ФСБ и становится секретарем Совета безопасности России. 16 августа 1999 года занимает должность премьер-министра правительства РФ. После внезапной отставки Бориса Ельцина 31 декабря 1999 года является исполняющим обязанности главы государства до 7 мая 2000 года.
С 2000 по 2004 и с 2004 по 2008 годы Владимир Путин был избран на первый и второй президентские сроки. С 2008 по 2012 годы занимал должность председателя правительства при президенте Дмитрии Медведеве, одновременно с этим был председателем политической партии «Единая Россия».
С 2012 по 2018 годы был избран на третий президентский срок, с 2018 года избран на четвертый президентский срок.
8 декабря 2023 года заявил о своем решении баллотироваться на пятый президентский срок в качестве самовыдвиженца. Выборы главы государства пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.