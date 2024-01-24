Учеников школы №94 эвакуировали в Новосибирске из-за сообщения о бомбе

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Сначала в школе прозвучала тревога, а затем всех учеников, а также персонал, начали массово эвакуировать. Учеников первой смены отпустили домой.
«Учеников и персонал школы №94 вывели на улицу из-за сообщения о минировании и попросили подальше отойти от здания. К учебному заведению прибыли представители всех ответственных спецслужб, помещения обследуются кинологами», — рассказали очевидцы в соцсетях.
Официально в ГУ МЧС по Новосибирской области информацию не прокомментировали. Известно, что учебное заведение уже приступило к работе, а это значит, что сообщение о минировании могло быть ложным.