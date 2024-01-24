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Published Сегодня, 06:25

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Updated Сегодня, 06:27

Детей эвакуировали

Учеников школы №94 эвакуировали в Новосибирске из-за сообщения о бомбе

24 января 2024, 06:25
Фото: 1MI
Детей эвакуировали
В школе №94 в Новосибирске прошла эвакуация детей из-за сообщения о возможной бомбе.

Сначала в школе прозвучала тревога, а затем всех учеников, а также персонал, начали массово эвакуировать. Учеников первой смены отпустили домой.

«Учеников и персонал школы №94 вывели на улицу из-за сообщения о минировании и попросили подальше отойти от здания. К учебному заведению прибыли представители всех ответственных спецслужб, помещения обследуются кинологами», — рассказали очевидцы в соцсетях.

Официально в ГУ МЧС по Новосибирской области информацию не прокомментировали. Известно, что учебное заведение уже приступило к работе, а это значит, что сообщение о минировании могло быть ложным.

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#Происшествия#Новосибирск#Дети#Школа#Школьники#МЧС#Эмилия Губарева#Эвакуация
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