В РЭС назвали причины отключения электричества на левом берегу Новосибирска

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:41
В Кировском районе в ночь с 23 на 24 января произошло повреждение в ячейке выключателя на высоковольтной подстанции 110 кВ, что привело к аварийному отключению электроснабжения в Кировском районе.
В результате этого инцидента без света остались 10 социально значимых объектов и 89 трансформаторных подстанций, пишет Сибкрай ru.
Для решения проблемы были мобилизованы 2 бригады, которые провели необходимые переключения. Буквально через полчаса после начала аварии, в 23:54, было восстановлено электроснабжение большинства потребителей. Полностью все объекты были подключены к электричеству после завершения аварийно-восстановительных работ в 00:47 24 января.