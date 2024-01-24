В РЭС назвали причины отключения электричества на левом берегу Новосибирска

Для решения проблемы были мобилизованы 2 бригады, которые провели необходимые переключения. Буквально через полчаса после начала аварии, в 23:54, было восстановлено электроснабжение большинства потребителей. Полностью все объекты были подключены к электричеству после завершения аварийно-восстановительных работ в 00:47 24 января.