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Posted Сегодня, 05:39

Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

Электричество включили через пару часов

В РЭС назвали причины отключения электричества на левом берегу Новосибирска

24 января 2024, 05:39
Фото: 1MI
Электричество включили через пару часов
Компания АО «РЭС» прокомментировала массовое отключение электричества на левом берегу Новосибирска.

В Кировском районе в ночь с 23 на 24 января произошло повреждение в ячейке выключателя на высоковольтной подстанции 110 кВ, что привело к аварийному отключению электроснабжения в Кировском районе.

В результате этого инцидента без света остались 10 социально значимых объектов и 89 трансформаторных подстанций, пишет Сибкрай ru.

Для решения проблемы были мобилизованы 2 бригады, которые провели необходимые переключения. Буквально через полчаса после начала аварии, в 23:54, было восстановлено электроснабжение большинства потребителей. Полностью все объекты были подключены к электричеству после завершения аварийно-восстановительных работ в 00:47 24 января.

Электричество отключили на левом берегу Новосибирска
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#Новосибирск#Авария#Электричество#Эмилия Губарева#Кировский район#Свет#РЭС
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