30 лет инноваций и лидерства на рынке страхования: СОГАЗ отмечает юбилей

Posted 25 января, 08:33
Published 25 января, 08:33
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
30 лет для страховой компании — подтверждение ее устойчивости, надежности, умения справляться с кризисами. О том, как СОГАЗ начинал деятельность, и с каким результатом компания пришла к своему 30-летию, рассказал журнал «Современные страховые технологии».
ИСТОРИЯ ПОСТОЯННОГО РАЗВИТИЯ
В 1993 году было зарегистрировано АОЗТ «Европейско-азиатское страховое общество газовой промышленности» (регистрационное свидетельство серии МРП №027793), которое было впоследствии преобразовано в ОАО «Страховое общество газовой промышленности». Тогда рынок страхования в России только зарождался.
В первый год работы в СОГАЗе работало чуть больше 40 человек, компания имела 8 филиалов, лицензию на 15 видов страхования и занимала 75-е место в рейтинге страховщиков. Свою деятельность СОГАЗ начал со страхования жизни работников газовой отрасли, а также грузов с оборудованием, которое поступало из-за границы для газодобычи. Почти сразу после этого компания приступила к страхованию газопроводов и предприятий отрасли, а затем и строительно-монтажных рисков, связанных со строительством крупнейшего на тот момент газопровода «Ямал–Европа».
В 2014 году сборы СОГАЗа впервые превысили 100-миллиардный рубеж. А сегодня страховая группа «СОГАЗ» является крупнейшим страховщиком в России по объему собранных премий и выплат и предлагает более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Свою защиту СОГАЗу доверяют более 100 000 компаний по всей стране, ежедневно для них работают 14 тыс. профессионалов. В среднем в день СОГАЗ выплачивает клиентам 420 млн руб. по страховым случаям.
Программы страхования, которые предлагает компания, покрывают практически все сферы жизни. В страховой группе «СОГАЗ» сегодня застрахован каждый третий россиянин, а региональная сеть насчитывает больше 1000 подразделений по всей стране.
СОГАЗ является лидером по страхованию имущества компаний, включая системообразующие и стратегические корпорации. Общая сумма страховой ответственности по действующим договорам страхования имущества юридических лиц превышает 85 трлн руб.
СОГАЗ уделяет большое внимание развитию технологий и последовательно внедряет в работу современные подходы: автоматизирует процессы в андеррайтинге, использует искусственный интеллект для оценки выставленных клиниками по ДМС счетов, работает с большими данными, чтобы анализировать портрет клиента и предлагать ему релевантные продукты, обучает чат-боты и развивает мобильное приложение как полноценный инструмент управления здоровьем.
За последние годы финансовый рынок преодолел значительную дистанцию навстречу клиенту. СОГАЗ также держит курс на формирование долгосрочных клиентских отношений, что невозможно без доверия, устойчивой лояльности и культуры неравнодушия.
Антон Устинов, Председатель правления АО «СОГАЗ»:
«История СОГАЗа — это не только история надежности, но и история постоянного развития, расширения бизнеса, внедрения инноваций и создания новых трендов в отрасли. Сегодня нам доверяют свою защиту крупнейшие корпорации и более 50 млн человек по всей стране. Мы гордимся успехами, которых достигли, и продолжаем идти вперед. Мы уверены, что будущее — за цифровыми технологиями и удобными онлайн-сервисами, поэтому каждый день работаем для того, чтобы у наших клиентов был доступ к самым современным и удобным решениям, остаемся для них надежным партнером во всех начинаниях».
ФОКУС НА МЕДИЦИНУ
Одним из стратегических направлений работы группы является развитие добровольного медицинского страхования с фокусом на цифровизацию медицины и онлайн-каналы взаимодействия. По мнению компании, медицинское страхование в ближайшее десятилетие будет глобальным драйвером страхового рынка.
Мобильное приложение СОГАЗа уже сегодня позволяет клиенту записаться на прием в удобную клинику онлайн, хранит электронную медкарту и позволяет в пару кликов связаться с врачом онлайн-медицины. В приложение автоматически загружаются результаты анализов из лабораторий, данные инструментальной диагностики и заключения врачей. Приложение на основе полученных данных формирует индивидуальный план лечения с рекомендациями и напоминаниями о необходимости приема лекарств, повторных визитов к врачу и диагностических процедурах.
Антон Устинов, Председатель правления АО «СОГАЗ»:
«Четыре года назад перед нами встал вопрос: куда двигаться дальше? Мы — универсальный страховщик, предлагаем все виды страхования и умеем одинаково хорошо обеспечивать качество по каждому из них. Однако должны существовать фокусы, которые продвигают нас вперед, отличают от других игроков рынка. Мы пришли к тому, что таким фокусом для нас является здоровье — в широком смысле слова. Нет ничего более важного для людей, чем их здоровье и здоровье их близких. Мы решили, что должны дать людям настолько удобный сервис, насколько это возможно. А период пандемии только подтвердил правильность выбора нашей стратегии».
В 2023 году СОГАЗ представил цифрового ИИ-помощника внутри приложения. Умный симптом-чекер позволяет клиенту сразу записаться на консультацию к профильному специалисту, минуя прием терапевта, и сократить количество личных визитов в клинику. После прохождения короткого опроса интеллектуальный помощник предложит пациенту доступные слоты для записи и передаст все собранные данные напрямую профильному врачу. В ряде случаев использование интеллектуального помощника позволяет сократить путь клиента от первых симптомов до консультации специалиста с 2–3 часов до нескольких минут. Алгоритм работы интеллектуального симптом-чекера основан на анализе более 3 млн обращений застрахованных по ДМС, и регулярно обновляется за счет постоянного анализа обращений за медицинской помощью.
«Сегодня невозможно предоставить человеку качественное обслуживание без постоянного развития цифровых технологий. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы наше мобильное приложение обладало самым широким и удобным функционалом. У нас собственный сервис онлайн-медицины, в работе которого задействованы более 200 высококвалифицированных врачей. Мы изначально решили, что этот сервис должен быть качественным, поэтому готовы в него инвестировать. Так совпало, что запуск сервиса выпал на пандемию, и мы сразу получили лавинообразный спрос, на который изначально не рассчитывали. Зато сейчас развиваем телемед уже с учетом полученного опыта», — говорит Антон Устинов.
ЗОНА РОСТА
Помимо корпоративного страхования, СОГАЗ все больше внимания уделяет развитию розничного сегмента.
«Мы никогда не считали себя розничным игроком. Для нас первостепенным был корпоративный клиент, корпоративная медицина. Но сегодня мы пересматриваем свое отношение к рознице: перенастраиваем внутренние процессы, вкладываемся в IT. Розница очень зависит от внутренних процессов. Сейчас, как нам кажется, мы готовы двигаться в этом направлении», — отмечает Антон Устинов.
СОГАЗ сегодня концентрирует свои усилия на построении новой модели работы в розничном блоке, развитии продуктовой линейки и совершенствовании системы клиентского сервиса.
Один из приоритетов — развитие дистанционных каналов. У СОГАЗа широкая филиальная сеть по всей России, однако новому поколению пользователей важна возможность решить любой вопрос онлайн. Поэтому СОГАЗ планирует системно расширять цифровые продажи, внедряет дистанционное урегулирование, автоматизирует скоринговый процесс.
БИЗНЕС ПОД ЗАЩИТОЙ
СОГАЗ развивает страхование имущества и ответственности юридических лиц с учетом не только позитивных или негативных явлений в нашей экономике, но и трендов цифровизации с неизбежно растущими киберрисками, дефицит инженерных кадров, и многих других вызовов.
СОГАЗ обеспечивает страховой защитой крупнейшие производственные предприятия, научно-технические центры, логистические комплексы, огромные буровые платформы и сотни тысяч километров магистральных трубопроводов. В среднем в год компания страхует ответственность 60 тыс. опасных производственных объектов — треть от их общего числа по всей стране. Эти меры нацелены на защиту здоровья и жизни людей, работающих на таких предприятиях.
Отдельная глава в истории СОГАЗа — космическое страхование, поскольку партнерство СОГАЗа с Роскосмосом имеет
многолетнюю историю. СОГАЗ страхует риски исполнения Федеральной космической программы России при запусках ракет и космических аппаратов, транспортных пилотируемых кораблей «Союз МС», транспортных грузовых кораблей «Прогресс МС».
СОГАЗ — действующий страховщик наземных стартовых комплексов на космодромах «Байконур» и «Восточный». Вместе с тем СОГАЗ страхует технические риски при изготовлении, интеграции, испытаниях, хранении и перевозке ракетно-космической техники, гражданскую ответственность за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей среде при запусках и эксплуатации космических аппаратов.
В рамках партнерства с Роскосмосом была реализована памятная акция к юбилею компании. 25 октября — в день 30-летия крупнейшего страховщика в России — сотрудники СОГАЗа передали в Роскосмос флаг с логотипом компании и праздничным слоганом «История надежности».
1 декабря флаг страховой группы был отправлен на транспортном грузовом корабле «Прогресс МС-25» на Международную космическую станцию. Космонавты Константин Борисов, Олег Кононенко и Николай Чуб поставят автографы на флаге и вернут его в СОГАЗ для размещения в корпоративном музее.
Антон Устинов, Председатель правления АО «СОГАЗ»:
«У российского рынка страхования огромный потенциал — как с точки зрения технологической составляющей, так и с точки зрения клиентоцентричности и персонализации, развития существующих бизнес-сегментов и внедрения новых моделей работы. Сегодня клиенты ожидают от нас не только надежную защиту в случае реализации риска, но полноценную инфраструктуру вокруг каждого страхового продукта — будь то управление здоровьем или ремонт автомобиля. СОГАЗ сегодня использует технологии во всех аспектах своей деятельности — внедряет ИИ, роботизацию, работает с большими данными. Мы уверены, что такой подход к бизнесу является надежной основой для развития компании в долгосрочной перспективе».
С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕЕ
Будущее страхования СОГАЗ видит в развитии инфраструктуры вокруг страховых продуктов и стремится быть рядом с клиентом на каждом этапе жизни — начиная от первого полиса ОМС и заканчивая страхованием жизни и бизнеса.
Рынок страхования постоянно меняется, и СОГАЗ готов к этим изменениям. Компания продолжает свое развитие, концентрируется на внедрении технологий и ставит перед собой новые амбициозные цели и задачи, чтобы продолжать обеспечивать клиентов надежной защитой.