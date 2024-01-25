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Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

Аспирант из Пакистана привык к сибирской зиме

«Было грустно»: аспирант-пакистанец рассказал о впечатлении от снежного Новосибирска

25 января 2024, 06:34
Фото: МК в Новосибирске
Аспирант из Пакистана привык к сибирской зиме

Аспирант из Пакистана Амир Хассан рассказал о своей учебе в Новосибирске

25 января в России отмечается День российского студенчества. Аспирант факультета естественных наук НГУ из Пакистана Амир Хассан рассказал о новосибирской зиме, снежных бабах и студенческих традициях родины.

Пакистанец приехал в Новосибирск в ноябре 2021 года и сразу же захотел уехать обратно. Причиной стали знаменитые русские морозы.

«Температура опустилась до -45 градусов. Я никогда раньше не видел так много снега и сугробов, поэтому впал в уныние. Постоянно скользил по снежной поверхности», — рассказал будущий химик «МК в Новосибирске».

Однако со временем пакистанец приспособился к снегу и начал ценить красоту сибирской зимы, хотя больше ценит лето. Молодой человек даже попытался вылепить снежную бабу.

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«Нам не удалось слепить снеговика, оказалось сложной задачей. После четырех часов мы создали нечто необычное. Но это было довольно весело», — признался Амир Хассан.

Восточный гость узнал о традиции перед сессией кричать «Халява, приди!». В Пакистане такого нет и есть свои традиции.

«Перед экзаменами студенты молятся Аллаху и посещают мечети. Пьют много чая или кофе, чтобы быть бодрыми. Окончание сессии празднуют с друзьями и семьей, посещая парки и кинотеатры. Дарят друг другу цветы», — рассказал Амир Хассан.
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Несмотря на различные культурные традиции, Амир Хассан планирует жить и работать в Новосибирске, поскольку местные жители более толерантны. К тому же, он приобрел много друзей среди студентов.

Напомним, что вице-мэр Анна Терешкова поделилась с новосибирцами студенческими фото.

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#Общество#Новосибирск#Иностранцы#Студенты#Высшее образование#Александр Ляхов
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