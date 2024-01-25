«Было грустно»: аспирант-пакистанец рассказал о впечатлении от снежного Новосибирска

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Пакистанец приехал в Новосибирск в ноябре 2021 года и сразу же захотел уехать обратно. Причиной стали знаменитые русские морозы.
«Температура опустилась до -45 градусов. Я никогда раньше не видел так много снега и сугробов, поэтому впал в уныние. Постоянно скользил по снежной поверхности», — рассказал будущий химик «МК в Новосибирске».
Однако со временем пакистанец приспособился к снегу и начал ценить красоту сибирской зимы, хотя больше ценит лето. Молодой человек даже попытался вылепить снежную бабу.
«Нам не удалось слепить снеговика, оказалось сложной задачей. После четырех часов мы создали нечто необычное. Но это было довольно весело», — признался Амир Хассан.
Восточный гость узнал о традиции перед сессией кричать «Халява, приди!». В Пакистане такого нет и есть свои традиции.
«Перед экзаменами студенты молятся Аллаху и посещают мечети. Пьют много чая или кофе, чтобы быть бодрыми. Окончание сессии празднуют с друзьями и семьей, посещая парки и кинотеатры. Дарят друг другу цветы», — рассказал Амир Хассан.
Несмотря на различные культурные традиции, Амир Хассан планирует жить и работать в Новосибирске, поскольку местные жители более толерантны. К тому же, он приобрел много друзей среди студентов.
Напомним, что вице-мэр Анна Терешкова поделилась с новосибирцами студенческими фото.