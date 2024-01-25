Губернатор поблагодарил новосибирский Комитет за поддержку семей участников СВО

По данным председателя организации Натальи Куриной, за год к ним поступило более 2000 обращений, большинство из которых имели положительный результат. Общественники провели две сотни различных патриотичных мероприятий, включая уроки Мужества, «Разговоры о важном» и открытие памятных парт и досок в память о погибших. Реализуются также проекты «Лица героев», «История в лицах» и «Мы вместе». Не менее важно то, что Комитет активно участвовал в создании реабилитационного сертификата.