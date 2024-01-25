Губернатор поблагодарил новосибирский Комитет за поддержку семей участников СВО

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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Updated Сегодня, 09:44
В правительстве Новосибирской области прошла встреча губернатора, а также членов «Комитета семей воинов Отечества»: в ходе встречи обсуждались итоги работы организации в 2023 году. Кроме того, определились основные направления дальнейшей деятельности.
В своей деятельности, Комитет помогает привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются бойцы СВО, а также их семьи. Организация появилась после встречи президента с семьями участников специальной военной операции.
Андрей Травников выделил успехи общественной организации, отметив общую работу: «Год назад в нашей области начала деятельность общественная организация „Комитет семей воинов Отечества“. Я считаю, что за год сделано многое, было решено много частных и общих принципиальных вопросов. Самые сложные ситуации мы разбирали вместе с вами: в одной связке с Комитетом, с федеральным Фондом „Защитники Отечества“, со всеми органами власти. Нам удалось сработаться в единую команду».
По данным председателя организации Натальи Куриной, за год к ним поступило более 2000 обращений, большинство из которых имели положительный результат. Общественники провели две сотни различных патриотичных мероприятий, включая уроки Мужества, «Разговоры о важном» и открытие памятных парт и досок в память о погибших. Реализуются также проекты «Лица героев», «История в лицах» и «Мы вместе». Не менее важно то, что Комитет активно участвовал в создании реабилитационного сертификата.
С 2022 года в РФ отмечают большой рост интереса к истории Отечества и военно-патриотическому воспитанию. Как отметил губернатор, важно — не превратить это в формализм. Кроме того, отмечается изменение отношения молодежи к профессии военных: оно становится уважительным.