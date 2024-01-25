Лабрадор нашла у вылетающего пассажира Толмачево 15 тысяч долларов — 5 тысяч изъяли

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Для прохождения таможенного контроля мужчина выбрал «зеленый коридор», что само по себе означает отсутствие в ручной клади товаров и валюты, подлежащих декларированию.
При себе у пассажира были 15 тысяч долларов США, из них 5 тысяч долларов попадают под обязательное декларирование.
Возбуждено административное дело о недекларировании наличных денежных средств (ст. 16.4 КоАП РФ). 5 тысяч долларов изъяли.
С начала 2024 года сотрудники таможни аэропорта Толмачево пресекли пять попыток незаконного вывоза наличных в рублях и иностранной валюте. Авиапассажиры пытались вывезти из Новосибирска в страны ближнего и дальнего зарубежья сверх установленной нормы без декларирования 277,8 тысячи рублей и 5 тысяч долларов США.