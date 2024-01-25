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Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

При себе у пассажира были 15 тысяч долларов США, из них 5 тысяч долларов попадают под обязательное декларирование.

Лабрадор нашла у вылетающего пассажира Толмачево 15 тысяч долларов — 5 тысяч изъяли

25 января 2024, 09:44
Фото: Сибирское таможенное управление
При себе у пассажира были 15 тысяч долларов США, из них 5 тысяч долларов попадают под обязательное декларирование.

Лабрадор нашла у вылетающего пассажира Толмачево 15 тысяч долларов

Сотрудники таможни аэропорта Толмачёво пресекли незаконный вывоз 5 тысяч долларов 28-летним россиянином в Узбекистан. Об этом 25 января сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления. Деньги обнаружила служебная собака породы лабрадор по кличке Юна.

Для прохождения таможенного контроля мужчина выбрал «зеленый коридор», что само по себе означает отсутствие в ручной клади товаров и валюты, подлежащих декларированию.

При себе у пассажира были 15 тысяч долларов США, из них 5 тысяч долларов попадают под обязательное декларирование.

Возбуждено административное дело о недекларировании наличных денежных средств (ст. 16.4 КоАП РФ). 5 тысяч долларов изъяли.

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С начала 2024 года сотрудники таможни аэропорта Толмачево пресекли пять попыток незаконного вывоза наличных в рублях и иностранной валюте. Авиапассажиры пытались вывезти из Новосибирска в страны ближнего и дальнего зарубежья сверх установленной нормы без декларирования 277,8 тысячи рублей и 5 тысяч долларов США.

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#Происшествия#Новосибирская область#Аэропорт Толмачево#Таможня#Алёна Рогонова
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