Лабрадор нашла у вылетающего пассажира Толмачево 15 тысяч долларов — 5 тысяч изъяли

С начала 2024 года сотрудники таможни аэропорта Толмачево пресекли пять попыток незаконного вывоза наличных в рублях и иностранной валюте. Авиапассажиры пытались вывезти из Новосибирска в страны ближнего и дальнего зарубежья сверх установленной нормы без декларирования 277,8 тысячи рублей и 5 тысяч долларов США.