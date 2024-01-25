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Published Сегодня, 08:40

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Updated Сегодня, 08:42

Часть студентов получает по почте рис

Лапша и кресло-качалка: что получают иностранные студенты новосибирских вузов из дома

25 января 2024, 08:40
Фото: 1MI
Часть студентов получает по почте рис

Новосибирские почтальоны рассказали о необычных посылках иностранным студентам

25 января отмечается День российского студенчества. Сотрудники Почты России рассказали о самых необычных посылках иностранным студентам из дома.

Как сообщает НДН-Инфо, многим иностранцам присылают блюда национальной кухни. В частности, студент НГУ из Китая регулярно получает от любящей родни рис.лапшу и соусы. Кроме того, почтальоны отправляют адресатам даже кресла-качалки и пуфы.

Из «обычных» отправлений сотрудники Почты России выделили одежду, обувь и гаджеты. Их заказывают как в зарубежных, так и в российских онлайн-магазинах.

Напомним, что студент-пакистанец из НГУ рассказал о своих впечатлениях от Новосибирска.

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#Общество#Новосибирск#Студенты#Почта#Посылка#Высшее образование#Александр Ляхов
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