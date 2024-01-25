Лапша и кресло-качалка: что получают иностранные студенты новосибирских вузов из дома

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Как сообщает НДН-Инфо, многим иностранцам присылают блюда национальной кухни. В частности, студент НГУ из Китая регулярно получает от любящей родни рис.лапшу и соусы. Кроме того, почтальоны отправляют адресатам даже кресла-качалки и пуфы.
Из «обычных» отправлений сотрудники Почты России выделили одежду, обувь и гаджеты. Их заказывают как в зарубежных, так и в российских онлайн-магазинах.
Напомним, что студент-пакистанец из НГУ рассказал о своих впечатлениях от Новосибирска.