Лапша и кресло-качалка: что получают иностранные студенты новосибирских вузов из дома

Как сообщает НДН-Инфо, многим иностранцам присылают блюда национальной кухни. В частности, студент НГУ из Китая регулярно получает от любящей родни рис.лапшу и соусы. Кроме того, почтальоны отправляют адресатам даже кресла-качалки и пуфы.