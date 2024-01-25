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Published Сегодня, 09:15

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Updated Сегодня, 09:19

СГК продолжает устранять последствия коммунальных аварий в Новосибирске

На левом берегу Новосибирска на сутки отключат отопление — список домов

25 января 2024, 09:15
Фото: Артем Васильев / atas.info
СГК продолжает устранять последствия коммунальных аварий в Новосибирске

На левом берегу Новосибирска на сутки отключат отопление в 25 домах

С 6:00 утра 26 января до 4:00 утра 27 января на левом берегу Новосибирска отключат отопление в ряде домов. Это связано с ремонтом теплосетей, сообщает 25 января пресс-служба СГК.

В указанный период будут ремонтировать трубопровод на улице Петухова от Кировской районной котельной.

В связи благоприятным прогнозом погоды на ближайшие дни приняли решение продолжить профилактические мероприятия на сетях в период потепления 25–26 января, — сообщили в СГК.
25 и 26 января ночные температуры будут около -12 градусов, дневные — -5…-7 градусов25 и 26 января ночные температуры будут около -12 градусов, дневные — -5…-7 градусов
25 и 26 января ночные температуры будут около -12 градусов, дневные — -5…-7 градусов
Фото: gismeteo.ru

Под отключение теплоснабжения попадут 25 многоквартирных домов, одна школа и одна поликлиника. Дома расположены по адресам: ул. Палласа 1, 1/1, 2, 2/1, 2/2, 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 5/2, 6, 6/1, 8, 12, 17, 21, 23, 26, 33; ул. Петухова 53,53/2,55,55/1,57. Школа № 198 на улице Палласа 28; отделение врачебной практики № 22 на ул. Палласа 39.

Также работы коснутся жителей домов Затулинского и Акатуйского жилмассивов.

Все работы обещают завершить в ночь на 27 января. К утру теплосеть планируют включить в работу.

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