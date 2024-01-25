На левом берегу Новосибирска на сутки отключат отопление — список домов

На левом берегу Новосибирска на сутки отключат отопление в 25 домах

С 6:00 утра 26 января до 4:00 утра 27 января на левом берегу Новосибирска отключат отопление в ряде домов. Это связано с ремонтом теплосетей, сообщает 25 января пресс-служба СГК.