На левом берегу Новосибирска на сутки отключат отопление — список домов

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
В указанный период будут ремонтировать трубопровод на улице Петухова от Кировской районной котельной.
В связи благоприятным прогнозом погоды на ближайшие дни приняли решение продолжить профилактические мероприятия на сетях в период потепления 25–26 января, — сообщили в СГК.
Под отключение теплоснабжения попадут 25 многоквартирных домов, одна школа и одна поликлиника. Дома расположены по адресам: ул. Палласа 1, 1/1, 2, 2/1, 2/2, 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 5/2, 6, 6/1, 8, 12, 17, 21, 23, 26, 33; ул. Петухова 53,53/2,55,55/1,57. Школа № 198 на улице Палласа 28; отделение врачебной практики № 22 на ул. Палласа 39.
Также работы коснутся жителей домов Затулинского и Акатуйского жилмассивов.
Все работы обещают завершить в ночь на 27 января. К утру теплосеть планируют включить в работу.