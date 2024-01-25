atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:00

Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

Глава НВВКУ Сергей Марковчин получил повышение

Начальник НВВКУ Марковчин назначен замглавнокомандующего Сухопутными войсками

25 января 2024, 12:00
Фото: ВК / Личный аккаунт Николая Красникова
Глава НВВКУ Сергей Марковчин получил повышение

Руководитель Новосибирского военного училища Марковчин стал замом Олега Салюкова

Руководитель Новосибирского высшего военного командного училища генерал Сергей Марковчин получил повышение. Об этом сообщил мэр наукограда Кольцово Николай Красников.

Согласно информации главы наукограда Кольцово, генерал Сергей Марковчин назначен заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками РФ Олега Салюкова.

«Указом Президента РФ Сергей Григорьевич Марковчин назначен заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками по военно-политической работе», — указано на странице Николая Красникова в социальной сети «ВКонтакте».

Также мэр Кольцово заявил о готовности принять международную олимпиаду курсантов НВВКУ по иностранному языку в согласованное время.

Напомним, что вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка сообщил примерную дату начала серийного выпуска БПЛА «Охотник».

Семка: серийное производство «Охотника» в НСО начнется во второй половине года
Узнать подробнее
Читайте также:
Музей Владимира Высоцкого появится в наукограде Кольцово под Новосибирском
#Новосибирск#Армия#Назначение#НВВКУ#Кольцово#Александр Ляхов
Подпишитесь
Первый небоскреб в Новосибирске начнут строить в 2025 году возле метро «Октябрьская»
Вчера, 07:58
ТОП-10: опубликован рейтинг застройщиков Новосибирска за 2023 год
Сегодня, 03:01
«Ответы бездушные» — отменить снос гаражей у «Ауры» требуют тысячи владельцев
Сегодня, 07:50
«Было грустно»: аспирант-пакистанец рассказал о впечатлении от снежного Новосибирска
Сегодня, 06:34
Раритетное фото студенческих лет показала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова
Сегодня, 01:41
Бойца СВО затянуло в шлифовальный станок, он в коме — срочно нужна кровь
Сегодня, 06:18