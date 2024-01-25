Начальник НВВКУ Марковчин назначен замглавнокомандующего Сухопутными войсками

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Согласно информации главы наукограда Кольцово, генерал Сергей Марковчин назначен заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками РФ Олега Салюкова.
«Указом Президента РФ Сергей Григорьевич Марковчин назначен заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками по военно-политической работе», — указано на странице Николая Красникова в социальной сети «ВКонтакте».
Также мэр Кольцово заявил о готовности принять международную олимпиаду курсантов НВВКУ по иностранному языку в согласованное время.
Напомним, что вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка сообщил примерную дату начала серийного выпуска БПЛА «Охотник».