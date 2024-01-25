Нарушений не нашли в объявлениях на иностранных языках в школах Новосибирска

Тем не менее, «Сибирская правозащитная группа „Радетель“» утверждает, что проблема не только в использовании других языков. По их словам, в школе возник конфликт, связанный с поведением двух мальчиков из семьи мигрантов, которые оскорбляют других детей и их родителей.