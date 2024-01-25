Нарушений не нашли в объявлениях на иностранных языках в школах Новосибирска

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Однако в мэрии Новосибирска считают, что в данном случае нет нарушений со стороны школы. Представители департамента образования администрации объяснили, что школы имеют право на автономию в образовательной и административной сферах и при решении местных вопросов. Методические рекомендации Минпросвещения также предусматривают создание информационной среды для успешной адаптации детей иностранных граждан.
По словам представителей департамента образования, родители детей мигрантов из Таджикистана и Кыргызстана испытывают трудности в освоении русского языка. В связи с этим, для обеспечения коммуникации с родителями и создания благоприятных условий для адаптации, входная группа школы № 47 разместила объявление на русском, таджикском и киргизском языках о необходимости соблюдать масочный режим, пишет Сибкрай ru.
Тем не менее, «Сибирская правозащитная группа „Радетель“» утверждает, что проблема не только в использовании других языков. По их словам, в школе возник конфликт, связанный с поведением двух мальчиков из семьи мигрантов, которые оскорбляют других детей и их родителей.