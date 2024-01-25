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Никаких нарушений мэрия не нашла

Нарушений не нашли в объявлениях на иностранных языках в школах Новосибирска

25 января 2024, 05:12
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Никаких нарушений мэрия не нашла
В новосибирской школе №47 появилось объявление на нескольких языках где посетителей просили не приходить без необходимости и надевать маску внутри здания. Некоторые родители возмутились этим, ссылаясь на то, что государственное учреждение должно использовать только русский язык.

Однако в мэрии Новосибирска считают, что в данном случае нет нарушений со стороны школы. Представители департамента образования администрации объяснили, что школы имеют право на автономию в образовательной и административной сферах и при решении местных вопросов. Методические рекомендации Минпросвещения также предусматривают создание информационной среды для успешной адаптации детей иностранных граждан.

По словам представителей департамента образования, родители детей мигрантов из Таджикистана и Кыргызстана испытывают трудности в освоении русского языка. В связи с этим, для обеспечения коммуникации с родителями и создания благоприятных условий для адаптации, входная группа школы № 47 разместила объявление на русском, таджикском и киргизском языках о необходимости соблюдать масочный режим, пишет Сибкрай ru.

Тем не менее, «Сибирская правозащитная группа „Радетель“» утверждает, что проблема не только в использовании других языков. По их словам, в школе возник конфликт, связанный с поведением двух мальчиков из семьи мигрантов, которые оскорбляют других детей и их родителей.

Жительницу Новосибирска возмутило школьное объявление на иностранном языке
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#Общество#Новосибирск#Школа#Мэрия#Русский язык#Объявление#Нарушения#Эмилия Губарева
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