Названы самые опасные дороги в Новосибирске по рейтингу ДТП

Posted Сегодня, 01:24
Published Сегодня, 01:24
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Updated Сегодня, 01:26
В Новосибирске был определен список самых опасных улиц по количеству аварий в прошедшем году. По данным компании «Альфа-Страхование», на первом месте оказалась улица Ленина. Она возглавила рейтинг с наибольшим процентом ДТП — более 12%.
На втором месте оказалась улица Мира, где произошло около 8% аварий, а на третьем месте расположилась улица Карла Маркса с долей в 6%. Также в рейтинге присутствует улица Кирова.
Стоит отметить, что список также включает улицы, где случаются аварии, при которых автомобили не подлежат восстановлению. В этом рейтинге лидирует Сибиряков-Гвардейцев с 3% случаев. За ним следуют Большевистская, Фрунзе, Петухова и Богдана Хмельницкого.