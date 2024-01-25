atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:24

Published Сегодня, 01:24

Modified Сегодня, 01:26

Updated Сегодня, 01:26

Где происходит больше всего аварий

Названы самые опасные дороги в Новосибирске по рейтингу ДТП

25 января 2024, 01:24
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Где происходит больше всего аварий
Улица Ленина стала самой аварийной в Новосибирске в 2023 году, с более чем 12% ДТП.

В Новосибирске был определен список самых опасных улиц по количеству аварий в прошедшем году. По данным компании «Альфа-Страхование», на первом месте оказалась улица Ленина. Она возглавила рейтинг с наибольшим процентом ДТП — более 12%.

На втором месте оказалась улица Мира, где произошло около 8% аварий, а на третьем месте расположилась улица Карла Маркса с долей в 6%. Также в рейтинге присутствует улица Кирова.

Стоит отметить, что список также включает улицы, где случаются аварии, при которых автомобили не подлежат восстановлению. В этом рейтинге лидирует Сибиряков-Гвардейцев с 3% случаев. За ним следуют Большевистская, Фрунзе, Петухова и Богдана Хмельницкого.

Резкий рост числа ДТП: названы самые гиблые районы в Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Более 45 аварийных участков дорог нашли в Новосибирской области«Напрягает»: рекордное количество смертельных ДТП произошло на новосибирских трассах
#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Авария#Автомобиль#Эмилия Губарева#Ленина
Подпишитесь
Первый небоскреб в Новосибирске начнут строить в 2025 году возле метро «Октябрьская»
Вчера, 07:58
«Возня, цирк, балаган»: депутат Бурмистров о выборе нового мэра Новосибирска
23 января, 05:42
«Локоть — всё»: что произошло за время финального отпуска мэра Новосибирска
Вчера, 02:00
«Неприятная вещь»: губернатор Травников рассказал, что выплатил ипотеку с 18% ставкой
Вчера, 07:40
Раритетное фото студенческих лет показала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова
Сегодня, 01:41
Против переноса столицы в Новосибирск высказался губернатор Андрей Травников
Вчера, 01:30