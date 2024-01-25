Названы самые опасные дороги в Новосибирске по рейтингу ДТП

Стоит отметить, что список также включает улицы, где случаются аварии, при которых автомобили не подлежат восстановлению. В этом рейтинге лидирует Сибиряков-Гвардейцев с 3% случаев. За ним следуют Большевистская, Фрунзе, Петухова и Богдана Хмельницкого.