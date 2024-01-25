Новосибирцы начинают половую жизнь в среднем в 16 лет

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
За последние 30 лет этот показатель не изменился.
Возраст вступления детей в интимные отношения разнится от школы к школе, от района к району. Я не могу называть цифры, которые мы получаем в анкетировании, но если посчитать среднее арифметическое, то получится возраст порядка 15,8 лет, то есть около 16 лет. За последние 30 лет, которые мы ведем наблюдение, средний возраст начала половой жизни не меняется, — сказал Андрей Фунтиков.
Врачи советуют родителям объяснять детям опасность раннего вступления в интимные отношения, научить предохраняться от нежелательной беременности и венерических заболеваний. При этом просвещать нужно и родителей — не все владеют полной информацией или умеют ее донести до детей.