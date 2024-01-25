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Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

За последние 30 лет средний возраст начала половой жизни в Новосибирской области не изменился

Новосибирцы начинают половую жизнь в среднем в 16 лет

25 января 2024, 10:54
Фото: РИА «Восток-Медиа»
За последние 30 лет средний возраст начала половой жизни в Новосибирской области не изменился

Новосибирцы теряют девственность в среднем в 16 лет

Новосибирцы начинают половую жизнь в среднем в 15,8 лет. Такую цифру назвал главный внештатный специалист по гигиене детей и подростков Минздрава Новосибирской области Андрей Фунтиков.

За последние 30 лет этот показатель не изменился.

Возраст вступления детей в интимные отношения разнится от школы к школе, от района к району. Я не могу называть цифры, которые мы получаем в анкетировании, но если посчитать среднее арифметическое, то получится возраст порядка 15,8 лет, то есть около 16 лет. За последние 30 лет, которые мы ведем наблюдение, средний возраст начала половой жизни не меняется, — сказал Андрей Фунтиков.
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Врачи советуют родителям объяснять детям опасность раннего вступления в интимные отношения, научить предохраняться от нежелательной беременности и венерических заболеваний. При этом просвещать нужно и родителей — не все владеют полной информацией или умеют ее донести до детей.

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#Новосибирск#Здоровье#Подростки#Беременность#Алёна Рогонова
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