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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Таксистов будут штрафовать

Охоту на таксистов открыли полицейские в Новосибирске

25 января 2024, 09:05
Фото: Midjourney
Таксистов будут штрафовать
В Новосибирске полиция начала охоту на таксистов-нарушителей, проверяя их на наличие водительских прав и лицензии.

В Новосибирске полиция начала проводить специальные операции, направленные на выявление таксистов, которые не соблюдают правила перевозки пассажиров.

Сотрудники ГИБДД проверяют наличие у водителей лицензии, разрешающей им заниматься такой деятельностью. Также полиция обращает внимание на то, чтобы водители имели права на управление транспортными средствами.

В случае нарушения этих правил, таксистам грозят штрафы и конфискация автомобилей. За последний месяц было составлено более 60 административных протоколов на таких нарушителей. В прошлом году число привлеченных к ответственности водителей достигло более 880 человек.

Охота на пьяных водителей началась в Новосибирске
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#Новосибирск#Полиция#Гибдд#Штрафы#Эмилия Губарева#Таксисты
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