Охоту на таксистов открыли полицейские в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
В Новосибирске полиция начала проводить специальные операции, направленные на выявление таксистов, которые не соблюдают правила перевозки пассажиров.
Сотрудники ГИБДД проверяют наличие у водителей лицензии, разрешающей им заниматься такой деятельностью. Также полиция обращает внимание на то, чтобы водители имели права на управление транспортными средствами.
В случае нарушения этих правил, таксистам грозят штрафы и конфискация автомобилей. За последний месяц было составлено более 60 административных протоколов на таких нарушителей. В прошлом году число привлеченных к ответственности водителей достигло более 880 человек.