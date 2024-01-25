Почему новосибирские студенты празднуют Татьянин день 2024 — история и традиции даты

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Российские студенты празднуют День российского студенчества 25 января неслучайно. 23 января (12 января по старому стилю) 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об открытии Московского университета. Эта дата удивительным образом совпала в день именин матери ее фаворита и инициатора появления вуза Ивана Шувалова, которую звали Татьяной.
Уже в 1850 году появился сам праздник, который изначально отмечали только студенты будущего МГУ. Однако со временем его начали праздновать по всей Москве, а торжество посещали именитые гости. В частности, до своей гибели в 1905 году студентов чествовал дядя Николая II Великий князь Сергей Александрович, а получение цветка из букета его жены Елизаветы Федоровны считалось залогом успешной сессии.
При этом праздник был в прямом смысле «пьяным». Антон Чехов с иронией писал, что «в этот день было выпито все, кроме Москвы-реки. И то, благодаря тому, что она замерзла». Журналист и писатель Владимир Гиляровский упоминает пьяных до невменяемости студентов, бродивших по Москве и горланивших песни. Полицейским строжайше запрещалось их арестовывать.
В советское время праздник постепенно забылся и праздновался редко. Только в 1995 году после открытия храма в честь мученицы Татианы при МГУ о нем вспомнили вновь, а в 2005 году дали название «День российского студенчества». При этом дату приурочили еще и к 25 января — окончанию зимней сессии.
Татьянин день связан с именем христианской мученицы Татианы Римской (в православной традиции — Татьяны Крещенской). Родившаяся в знатной семье, девушка решила не выходить замуж, а полностью посвятить себя Богу.
Поскольку в то время власти преследовали христиан, Татьяну неоднократно пытались отречься от веры и поклониться языческим богам. Во время одной из таких попыток девушка помолилась Иисусу Христу и обрушилась часть храма Аполлона, в результате чего погибли люди. Подвергнувшись за это пыткам, Татьяна продолжила молиться и ее мучителям явились ангелы, после чего палачи уверовали.
Судьи решили, что Татиана занимается колдовством с помощью волос и остригли их, подвергнув при этом голоду и жажде. Увидев девушку живой, ее приговорили к смерти и отсекли голову мечом. Это произошло 12 января 226 года.
Поскольку Татиана была казнена до раскола, то одинаково почитается как православными, так и католиками. Тем не менее, особое внимание к ней в православной церкви — в частности, РПЦ. Так как ее считают покровительницей российского студенчества, мученице Татьяне Крещенской молятся за преодоление трудностей учения и прибавлении ума.
25 января новосибирские студенты могут вспомнить заветы предков и устроить шумный и веселый праздник, завершив трудную зимнюю сессию. Однако лучше это делать в кругу близких друзей и не злоупотреблять алкоголем. Впрочем, 25 января студентов МГУ специально угощают медовухой по особому рецепту, а кружки наполняет сам ректор вуза.
Верующие студенты накануне и в этот день стараются сходить в церковь и поставить свечку Татьяне Крещенской в благодарность за помощь в учебе. Хорошим тоном будет вспомнить про своих одногруппников, которым не везет с изучением специальности.
При этом студенты стараются соблюдать и ряд примет. Самой известной из них является традиция кричать в окно или с балкона «Халява, приди!». В ответ прохожие должны крикнуть «Уже в пути!». Если не хочется пугать народ, то стоит забраться на самое высокое место в округе и загадать заветное желание.