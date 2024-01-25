Почему новосибирские студенты празднуют Татьянин день 2024 — история и традиции даты

При этом праздник был в прямом смысле «пьяным». Антон Чехов с иронией писал, что «в этот день было выпито все, кроме Москвы-реки. И то, благодаря тому, что она замерзла». Журналист и писатель Владимир Гиляровский упоминает пьяных до невменяемости студентов, бродивших по Москве и горланивших песни. Полицейским строжайше запрещалось их арестовывать.