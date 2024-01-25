Поиск ветерана ВОВ по фамилии: как узнать новосибирцу, где воевал дед — сайты

Как можно узнать, где воевал дед-ветеран Великой Отечественной войны? Существуют несколько сайтов, которые могут помочь в этом вопросе. Один из них — «Память народа». Это база данных, созданная Министерством обороны России, где можно найти информацию об участниках войны. Здесь можно провести поиск по фамилии, имени, году рождения, а также использовать расширенный поиск по месту призыва и месту службы. В каждом досье солдата указаны его личные данные, информация о захоронении и наградные листы.