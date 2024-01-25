atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:08

Published Сегодня, 01:08

Modified Сегодня, 01:08

Updated Сегодня, 01:08

Найти ветерана стало возможным

Поиск ветерана ВОВ по фамилии: как узнать новосибирцу, где воевал дед — сайты

25 января 2024, 01:08
Фото: Павел Мирошников
Найти ветерана стало возможным
Как новосибирцу в 2024 году узнать, где воевал дед-ветеран Великой Отечественной войны: поиск по фамилии, званию и фото на сайтах «Память народа», «Бессмертный полк», «ОБД — Мемориал». Подробнее — в материале Atas.info.

Как можно узнать, где воевал дед-ветеран Великой Отечественной войны? Существуют несколько сайтов, которые могут помочь в этом вопросе. Один из них — «Память народа». Это база данных, созданная Министерством обороны России, где можно найти информацию об участниках войны. Здесь можно провести поиск по фамилии, имени, году рождения, а также использовать расширенный поиск по месту призыва и месту службы. В каждом досье солдата указаны его личные данные, информация о захоронении и наградные листы.

Также существует сайт «ОБД — Мемориал», который представляет обобщенный банк данных об участниках Второй мировой войны. Здесь можно найти информацию о солдатах по ФИО, году рождения, званию и региону захоронения. В архиве сайта есть фотографии и информация о без вести пропавших. Вы получите несколько вариантов возможных однофамильцев и тезок вашего дедушки. Выбрав нужного человека, вы получите полную информацию о нем с копиями документов. Здесь собраны данные о более чем 17 миллионах участников.

Как найти фото деда-фронтовика в архиве: поиск по фамилии на сайтах в интернете
Узнать подробнее

Еще один полезный ресурс — сайт «Бессмертный полк». Здесь можно найти сведения об участниках Великой Отечественной войны. Кроме того, на этом сайте есть информация о тружениках тыла — живых, умерших и пропавших без вести.

Также поможет база данных «Бессмертного полка России». Здесь можно провести поиск солдата в разделе «База ветеранов».

И, наконец, если вы хотите узнать сведения о родственнике, который пропал без вести, то вы можете обратиться к ресурсу «Найти солдата». Здесь вы можете подать бесплатную заявку для установления судьбы своего пропавшего родственника.

Читайте также:
Как узнать, где воевал дед: информация о боевом пути ветерана ВОВ по имени и фамилииВ Новосибирске почтили память ветерана ВОВ Дмитрия БакуроваВнучка ветерана ВОВ нашла родных в Новосибирске благодаря посту в интернетеВ центре Новосибирска начали ремонтировать стелу героям ВОВ на Красном проспекте
#Новосибирск#Поиск#Ветеран#ВОВ#История#Бессмертный полк#Война#Эмилия Губарева#Сайты
Подпишитесь
Первый небоскреб в Новосибирске начнут строить в 2025 году возле метро «Октябрьская»
Вчера, 07:58
«Возня, цирк, балаган»: депутат Бурмистров о выборе нового мэра Новосибирска
23 января, 05:42
«Локоть — всё»: что произошло за время финального отпуска мэра Новосибирска
Вчера, 02:00
«Неприятная вещь»: губернатор Травников рассказал, что выплатил ипотеку с 18% ставкой
Вчера, 07:40
Раритетное фото студенческих лет показала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова
Сегодня, 01:41
Против переноса столицы в Новосибирск высказался губернатор Андрей Травников
Вчера, 01:30