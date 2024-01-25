Поиск ветерана ВОВ по фамилии: как узнать новосибирцу, где воевал дед — сайты

Posted Сегодня, 01:08
Published Сегодня, 01:08
Modified Сегодня, 01:08
Updated Сегодня, 01:08
Как можно узнать, где воевал дед-ветеран Великой Отечественной войны? Существуют несколько сайтов, которые могут помочь в этом вопросе. Один из них — «Память народа». Это база данных, созданная Министерством обороны России, где можно найти информацию об участниках войны. Здесь можно провести поиск по фамилии, имени, году рождения, а также использовать расширенный поиск по месту призыва и месту службы. В каждом досье солдата указаны его личные данные, информация о захоронении и наградные листы.
Также существует сайт «ОБД — Мемориал», который представляет обобщенный банк данных об участниках Второй мировой войны. Здесь можно найти информацию о солдатах по ФИО, году рождения, званию и региону захоронения. В архиве сайта есть фотографии и информация о без вести пропавших. Вы получите несколько вариантов возможных однофамильцев и тезок вашего дедушки. Выбрав нужного человека, вы получите полную информацию о нем с копиями документов. Здесь собраны данные о более чем 17 миллионах участников.
Еще один полезный ресурс — сайт «Бессмертный полк». Здесь можно найти сведения об участниках Великой Отечественной войны. Кроме того, на этом сайте есть информация о тружениках тыла — живых, умерших и пропавших без вести.
Также поможет база данных «Бессмертного полка России». Здесь можно провести поиск солдата в разделе «База ветеранов».
И, наконец, если вы хотите узнать сведения о родственнике, который пропал без вести, то вы можете обратиться к ресурсу «Найти солдата». Здесь вы можете подать бесплатную заявку для установления судьбы своего пропавшего родственника.