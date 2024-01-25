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Максимальное пособие по уходу за ребенком в Новосибирске повысили до 50 тысяч

Пособие на ребенка до 1,5 лет теперь выплачивают даже досрочно вернувшимся на работу

25 января 2024, 05:17
Фото: РИА «Восток-Медиа» / 1MI

Максимальное пособие по уходу за ребенком в Новосибирске повысили до 50 тысяч

С 1 января 2024 года пособие на уход за ребенком до 1,5 лет теперь выплачивают даже родителям, досрочно вернувшимся на работу. Неважно — на полный или сокращенный рабочий день, дистанционно или в офисе.

Пособие также сохранится у тех, кто в период отпуска по уходу за ребенком работает в другой организации. Об этом 25 января сообщает пресс-служба Социального фонда России.

Ранее при досрочном выходе на работу выплата прекращалась. Исключение составлял неполный рабочий день.

Пособие может получать мать, отец ребенка или другие родственники. Размер пособия составляет 40% среднего заработка его получателя. При расчете учитывают средний заработок за два года, предшествующих году отпуска по уходу за ребенком.

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С января 2024 года в Новосибирской области максимальный размер пособия с учетом районного коэффициента составил почти 50 тысяч рублей. Минимальный размер пособия — 10 309 рублей в месяц. В 2023 году максимум был 33 тысячи рублей в месяц.

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#Экономика#Новосибирская область#Дети#Пособие#Пенсионный фонд#Выплаты и пособия#Алёна Рогонова
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