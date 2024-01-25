Пособие на ребенка до 1,5 лет теперь выплачивают даже досрочно вернувшимся на работу

Максимальное пособие по уходу за ребенком в Новосибирске повысили до 50 тысяч

С 1 января 2024 года пособие на уход за ребенком до 1,5 лет теперь выплачивают даже родителям, досрочно вернувшимся на работу. Неважно — на полный или сокращенный рабочий день, дистанционно или в офисе.